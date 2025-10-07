Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu xuất hiện ở đảo Hải Nam

  • Thứ ba, 7/10/2025 07:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu tiên được ghi nhận tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Điều này cho thấy con tàu đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức đưa vào biên chế.

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu tiên được nhìn thấy tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam. Ảnh: X/SinoTalk

Tuần trước, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền bức ảnh về tàu sân bay tiên tiến nhất - Phúc Kiến neo đậu cạnh tàu sân bay Sơn Đông, phía nam đảo Hải Nam. Đây là lần đầu tiên hai tàu sân bay cùng xuất hiện tại một bến cảng. Các hình ảnh bổ sung cho thấy có bốn tàu kéo đã hộ tống tàu Phúc Kiến khi tàu này tiến vào cảng.

Joaquin Camarena, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết: "Đến giữa buổi chiều, tàu Phúc Kiến đã neo đậu đối diện với tàu sân bay Sơn Đông".

Trước đây, các hoạt động kiểm tra của tàu chủ yếu diễn ra tại Biển Hoàng Hải và Biển Bột Hải, song chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu tiên nó được triển khai xa đến vậy kể từ khi rời xưởng đóng tàu Thượng Hải.

Trung Quốc chưa công bố thời điểm chính thức đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào biên chế, song truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin sự kiện này có thể diễn ra trước cuối năm nay.

Từ khi bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển mới nhất, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội trong và ngoài nước cho thấy con tàu đang tiến hành các bài kiểm tra phối hợp với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055, Type 052D, cùng ít nhất một khinh hạm Type 054B, một tàu hộ tống và một tàu hậu cần.

Tháng trước, đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng hình ảnh con tàu thực hiện bài huấn luyện phóng máy bay bằng máy phóng điện từ và hạ cánh với sự tham gia của máy bay chiến đấu J-15T và J-35, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Tiểu Cương trong một bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết: "Phúc Kiến đã đạt được khả năng phóng và thu hồi bằng điện từ - cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc. Ngày mà mọi người đang chờ đợi sẽ không còn xa nữa".

Nhiều chuyên gia nhận định, cuộc thử nghiệm ngoài khơi đảo Hải Nam có thể là đợt thử nghiệm thứ chín và cũng là lần cuối trước khi tàu chính thức đi vào hoạt động. Đáng chú ý, tàu sân bay Type 002 Sơn Đông được đưa vào hoạt động sau lần thử nghiệm thứ chín vào tháng 11/2019.

Các nhà quan sát quân sự cho rằng, Phúc Kiến nhiều khả năng sẽ được bố trí tại Hải Nam cùng tàu sân bay Sơn Đông.

Ra mắt vào tháng 6/2022, Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo trong nước. Với lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, sức chứa khoảng 70 máy bay và trang bị hệ thống máy phóng điện từ hiện đại - đây là tàu sân bay thứ hai trên thế giới sau USS Gerald R. Ford của Mỹ đạt được công nghệ này, đồng thời là tàu đầu tiên của Trung Quốc phóng thành công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/tau-san-bay-phuc-kien-lan-dau-xuat-hien-o-dao-hai-nam-post1784506.tpo

Quỳnh Như/Tiền Phong

Thủy quân lục chiến Mỹ Sơn Đông Trung Quốc Mỹ Tàu sân bay Tàu sân bay Phúc Kiến đảo Hải Nam Trung Quốc

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Dam phan Israel - Hamas chinh thuc bat dau hinh anh

Đàm phán Israel - Hamas chính thức bắt đầu

1 giờ trước 07:41 7/10/2025

0

Tối 6/10, các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp trở lại đầu tiên giữa Israel và lực lượng Hamas, đã được khởi động tại Ai Cập, dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Venezuela phat hien am muu danh bom Dai su quan My hinh anh

Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ

1 giờ trước 07:30 7/10/2025

0

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, nước này đã cảnh báo Washington về chiến dịch “cờ giả" của "các nhóm cánh hữu cực đoan địa phương" nhằm cài chất nổ vào Đại sứ quán Mỹ ở Caracas.

Cu soc rung dong chinh truong Phap hinh anh

Cú sốc rúng động chính trường Pháp

2 giờ trước 07:20 7/10/2025

0

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp đang ngày càng trầm trọng sau khi tân Thủ tướng Sébastien Lecornu cùng toàn bộ nội các mới của ông đệ đơn từ chức hôm 6/10, chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi được bổ nhiệm chính thức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý