Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu xuất hiện ở đảo Hải Nam

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu tiên được ghi nhận tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Điều này cho thấy con tàu đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức đưa vào biên chế.

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu tiên được nhìn thấy tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam. Ảnh: X/SinoTalk

Tuần trước, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền bức ảnh về tàu sân bay tiên tiến nhất - Phúc Kiến neo đậu cạnh tàu sân bay Sơn Đông, phía nam đảo Hải Nam. Đây là lần đầu tiên hai tàu sân bay cùng xuất hiện tại một bến cảng. Các hình ảnh bổ sung cho thấy có bốn tàu kéo đã hộ tống tàu Phúc Kiến khi tàu này tiến vào cảng.

Joaquin Camarena, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết: "Đến giữa buổi chiều, tàu Phúc Kiến đã neo đậu đối diện với tàu sân bay Sơn Đông".

Trước đây, các hoạt động kiểm tra của tàu chủ yếu diễn ra tại Biển Hoàng Hải và Biển Bột Hải, song chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu tiên nó được triển khai xa đến vậy kể từ khi rời xưởng đóng tàu Thượng Hải.

Trung Quốc chưa công bố thời điểm chính thức đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào biên chế, song truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin sự kiện này có thể diễn ra trước cuối năm nay.

Từ khi bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển mới nhất, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội trong và ngoài nước cho thấy con tàu đang tiến hành các bài kiểm tra phối hợp với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055, Type 052D, cùng ít nhất một khinh hạm Type 054B, một tàu hộ tống và một tàu hậu cần.

Tháng trước, đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng hình ảnh con tàu thực hiện bài huấn luyện phóng máy bay bằng máy phóng điện từ và hạ cánh với sự tham gia của máy bay chiến đấu J-15T và J-35, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Tiểu Cương trong một bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết: "Phúc Kiến đã đạt được khả năng phóng và thu hồi bằng điện từ - cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc. Ngày mà mọi người đang chờ đợi sẽ không còn xa nữa".

Nhiều chuyên gia nhận định, cuộc thử nghiệm ngoài khơi đảo Hải Nam có thể là đợt thử nghiệm thứ chín và cũng là lần cuối trước khi tàu chính thức đi vào hoạt động. Đáng chú ý, tàu sân bay Type 002 Sơn Đông được đưa vào hoạt động sau lần thử nghiệm thứ chín vào tháng 11/2019.

Các nhà quan sát quân sự cho rằng, Phúc Kiến nhiều khả năng sẽ được bố trí tại Hải Nam cùng tàu sân bay Sơn Đông.

Ra mắt vào tháng 6/2022, Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo trong nước. Với lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, sức chứa khoảng 70 máy bay và trang bị hệ thống máy phóng điện từ hiện đại - đây là tàu sân bay thứ hai trên thế giới sau USS Gerald R. Ford của Mỹ đạt được công nghệ này, đồng thời là tàu đầu tiên của Trung Quốc phóng thành công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.