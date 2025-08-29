Tàu ngầm Nga - Trung lần đầu tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Lần đầu tiên, tàu ngầm diesel - điện của hải quân Nga và Trung Quốc thực hiện một cuộc tuần tra chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung Interaction-2025 giữa Nga và Trung Quốc, được tổ chức từ ngày 1-5/8 trên biển Nhật Bản. Ảnh: VCG.

Hãng thông tấn TASS ngày 27/8 đưa tin, tàu ngầm của Hải quân Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành tuần tra chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hoạt động này diễn ra từ đầu tháng 8, sau khi kết thúc Cuộc tập trận Biển chung 2025 giữa Trung Quốc và Nga trên biển Nhật Bản.

Tàu ngầm diesel-điện Volkhov của Hạm đội Thái Bình Dương Nga và một tàu ngầm của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện tuần tra dọc theo một tuyến đường được phê duyệt trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Tàu ngầm diesel-điện Volkhov khởi hành từ căn cứ ở Vladivostok và di chuyển khoảng 3.200 km. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tàu ngầm đã trở về căn cứ.

Phía Trung Quốc chưa chính thức xác nhận về cuộc tuần tra tàu ngầm, nhưng truyền thông nhà nước đã công bố thông tin về cuộc tập trận Biển chung 2025 cũng như kế hoạch tuần tra hải quân tiếp theo ở tây Thái Bình Dương, theo tờ Global Times.

Chuyên gia quân sự Zhang Junshe cho rằng tuần tra bằng tàu ngầm đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ, vì vậy đây là dấu hiệu cho thấy Nga và Trung Quốc có mức độ tin cậy chiến lược lớn.

Ông cũng nhấn mạnh rằng qua các cuộc tập trận và tuần tra chung, hải quân hai nước đang nâng cao khả năng phối hợp để giữ gìn an ninh và ổn định trên biển.

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Từ năm 2021, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tuần tra chung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 10 tàu chiến đi vòng quanh đảo chính của Nhật Bản và hoạt động tuần tra này dần trở thành thông lệ hằng năm.

Theo TASS, mục tiêu của các cuộc tuần tra là thắt chặt hợp tác hải quân, đảm bảo hòa bình và ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương, giám sát vùng biển và bảo vệ các cơ sở kinh tế trên biển của cả hai bên.

Ngoài khu vực quanh Nhật Bản, Nga và Trung Quốc còn mở rộng hoạt động tuần tra ra vùng biển ngoài khơi Alaska. Từ năm 2023, hai bên đã tiến hành tuần tra chung cả trên không lẫn trên biển.

Năm ngoái, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc và 2 tàu biên phòng Nga cùng tuần tra tại biển Bering, theo thông báo của Tuần duyên Mỹ. Lực lượng này cũng cho biết họ đã giám sát hoạt động của 5 tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng biển Bắc Cực của Mỹ.

Song song đó, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho hay, trong tuần vừa qua họ đã phải điều lực lượng phản ứng ít nhất 4 lần trước các chuyến bay trinh sát của Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không Alaska.

NORAD khẳng định các chuyến bay này diễn ra thường xuyên và không tạo ra mối đe dọa nhưng việc có đến 4 chuyến chỉ trong một tuần được xem là bất thường. Thống kê từ đầu năm, NORAD mới chỉ ghi nhận 1 chuyến bay vào tháng 7, 1 chuyến vào tháng 4 và 2 chuyến vào tháng 2.