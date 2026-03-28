Tàu hỏa va chạm xe máy, hai người tử vong

  • Thứ bảy, 28/3/2026 10:38 (GMT+7)
Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội), khiến hai người tử vong, xe máy bị vò nát.

Tau hoa anh 1

Tàu hỏa xảy ra va chạm.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại khu vực đường ngang giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, hai nữ giới đi xe máy qua khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt thì xảy ra va chạm với tàu hỏa.

Vụ việc khiến hai người tử vong (một nạn nhân ở Hà Nội, một người quê Thanh Hóa). Xe máy bị tàu cuốn đi một đoạn, biến dạng hoàn toàn.

Tau hoa anh 2

Xe máy bị vò nát, biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã Thượng Phúc cùng các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Theo chỉ huy công an xã Thượng Phúc, hiện cơ quan chức năng đã liên hệ được với người nhà nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

