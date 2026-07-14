Tàu chở hóa chất của Na Uy bị tấn công ngoài khơi Oman

Rạng sáng 14/7, một tàu chở hóa chất treo cờ Na Uy có tên Stolt Magnesium đã bị tấn công khi đang di chuyển trên biển Arab, ngoài khơi Oman.
|
Siêu tàu chở dầu VLCC Mobassa B, một trong hai tàu mà Bộ Quốc phòng UAE cáo buộc bị tên lửa hành trình của Iran tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, Stolt Tankers, đơn vị quản lý tàu, xác nhận con tàu bị một "thiết bị bên ngoài chưa xác định" gây ra hỏa hoạn tại buồng máy. Rất may, toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn và đã kịp thời dập tắt đám cháy.
Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận một sự cố cách thành phố Qalhat của Oman khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc, trùng khớp với tọa độ của tàu Stolt Magnesium.
Sự cố xảy ra trong bối cảnh khu vực Vùng Vịnh đang đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp, liên quan trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Iran và những căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.
Nhiều tiếng nổ tại tỉnh có nhà máy điện hạt nhân của Iran
Theo Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Fars của Iran, cùng ngày, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố cảng Bushehr và thị trấn Choghadak của Iran, song vị trí chính xác của các vụ nổ hiện chưa được xác định.
Bushehr là thành phố cảng ở tây nam Iran, nằm bên bờ Vịnh Ba Tư. Gần thành phố này có một nhà máy điện hạt nhân đang vận hành. Choghadak là một thị trấn nằm gần Bushehr.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời một quan chức địa phương cho biết bốn khu vực của thành phố Bushehr đã bị tấn công.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa thông báo về bất kỳ đợt không kích mới nào. Trước đó, CENTCOM đăng trên mạng xã hội X vào cuối ngày 13/7 theo giờ Washington rằng đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran.
Trong một diễn biến khác, theo Al Jazeera, một số khu vực ở miền tây Iran như thành phố Abadan, nơi có nhà máy lọc dầu lâu đời nhất Trung Đông, cùng thành phố cảng Mahshahr, đã bị tấn công. Theo hãng thông tấn Fars, vụ tấn công nhằm vào Abadan và Mahshahr xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 14/7, theo giờ địa phương.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...