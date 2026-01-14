Tàu chở dầu treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ bất ngờ xuất hiện ngoài khơi Scotland

Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland.

Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland. Ảnh: RT/GLP.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 13/1, theo giờ địa phương, cho biết thông tin nêu trên được nhiều hãng truyền thông Anh, trong đó có BBC và The Sun, cùng ngày đưa tin.

Con tàu bị chặn giữ vào ngày 7/1 tại khu vực phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng con tàu, trước đây mang tên Bella 1, có liên quan đến việc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” đối với Venezuela. Quân đội Anh đã cung cấp “sự hỗ trợ” trong quá trình bắt giữ tàu chở dầu này.

Theo truyền thông Anh, con tàu đã bị chụp ảnh khi đang được một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các tàu kéo của Anh hộ tống tại vịnh Moray Firth - một vịnh lớn hình tam giác nằm ở phía Bắc và phía Đông thành phố Inverness.

Một quan chức chính phủ Anh nói với BBC rằng tàu chở dầu này đã “đi vào vùng biển Anh để tiếp tế các nhu yếu phẩm thiết yếu”. Sau đó, con tàu dự kiến sẽ tiếp tục hành trình tới nơi khác, nhưng theo các báo cáo, điểm đến cuối cùng của nó hiện vẫn chưa được công bố.

Trước đó, Liên bang Nga đã thừa nhận việc con tàu bị bắt giữ. Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga cho biết tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời để treo cờ Liên bang Nga vào ngày 24/12/2025.

Trong tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga nêu rõ: “Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế, và không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác”.

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết nhà chức trách Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang hoạt động dưới cờ Liên bang Nga. Moskva cũng kịch liệt phản đối những đe dọa của phía Mỹ về việc truy tố thủy thủ đoàn của con tàu trên lãnh thổ Mỹ.

Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm công dân Liên bang Nga, Ukraine và Ấn Độ. Washington đã đồng ý thả hai thuyền viên mang quốc tịch Liên bang Nga sau khi nhận được yêu cầu từ Điện Kremlin.

Mỹ lần đầu nhắm tới con tàu này vào cuối tháng 12/2025, sau khi tàu được cho là đã tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, thuyền trưởng đã từ chối yêu cầu lên tàu kiểm tra của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và đổi hướng ra Đại Tây Dương, khiến quân đội Mỹ tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình bị truy đuổi, tàu Bella 1 đã đổi tên thành Marinera và treo cờ Liên bang Nga thay vì cờ Guyana trước đó.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu (Mỹ), hành động này do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành, phối hợp cùng quân đội.

Thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu cho biết: “Con tàu đã bị thu giữ trên Bắc Đại Tây Dương theo lệnh do một tòa án liên bang Mỹ ban hành, sau khi bị tàu tuần duyên USCGC Munro theo dõi”.

Bộ Tư lệnh châu Âu nhấn mạnh rằng hành động nhằm vào tàu chở dầu này phù hợp với “tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nhắm vào các tàu bị trừng phạt đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc thu giữ con tàu có liên quan đến “lệnh phong tỏa đối với dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp”.

Ngay sau khi Marinera bị bắt giữ, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết họ đã thu giữ thêm một con tàu khác ở biển Caribe, mô tả đây là “một tàu chở dầu của ‘hạm đội bóng tối’ không quốc tịch và đang chịu trừng phạt”.

Bộ Tư lệnh miền Nam tuyên bố: “Con tàu bị chặn giữ, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp tại biển Caribe. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý cuối cùng”.