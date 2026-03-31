Tàu chở dầu Nga đã tới Cuba, Mexico sẵn sàng nhập cuộc

  • Thứ ba, 31/3/2026 10:05 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Lô dầu lớn từ Nga vừa cập cảng Cuba, trong khi Mexico tuyên bố có thể cung cấp thêm nhiên liệu, giúp Havana giảm áp lực năng lượng trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga đang vận chuyển 700.000 thùng dầu đã cập cảng Cuba. Ảnh: RT.

Ngày 31/3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga, vận chuyển khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals, đã đi qua vùng lãnh hải Cuba - gần căn cứ Guantánamo Bay Naval Base của Hải quân Mỹ - mà không gặp trở ngại. Dự kiến con tàu sẽ cập cảng Matanzas (miền tây Cuba) vào tối 30 hoặc rạng sáng 31/3 theo giờ địa phương, theo Reuters.

Đây là chuyến tàu chở dầu quy mô lớn đầu tiên cập cảng Cuba kể từ tháng 1. Lô dầu Urals - loại dầu chua trung bình - được đánh giá phù hợp với hệ thống lọc dầu của Cuba, qua đó phần nào giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng mà quốc đảo này đang đối mặt trong bối cảnh các lệnh cấm vận của Mỹ vẫn siết chặt.

Dù vậy, phải mất thêm vài ngày để lượng dầu thô này được chế biến thành các sản phẩm thiết yếu như xăng, dầu diesel và nhiên liệu phục vụ phát điện.

Trước đó, ngày 29/3, khi con tàu tiến sát vùng biển Cuba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không có vấn đề gì” với việc các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, làm dấy lên suy đoán về khả năng điều chỉnh chính sách.

Tuy nhiên, Nhà Trắng nhanh chóng phát đi tín hiệu trái chiều. Thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định: “Đây không phải là sự thay đổi chính sách. Chưa có bất kỳ điều chỉnh chính thức nào đối với các biện pháp trừng phạt. Như tổng thống đã nói, việc cho phép con tàu cập cảng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Cuba”.

Bà đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn “bảo lưu quyền tịch thu các tàu vi phạm lệnh trừng phạt, nếu luật pháp cho phép, và sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 31/3 cũng tuyên bố nước này “hoàn toàn có quyền” cung cấp nhiên liệu cho Cuba, bất kể vì mục đích nhân đạo hay thương mại.

Cuba anh 1

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu mềm mỏng hơn trong việc kiểm soát các chuyến hàng dầu đến đảo quốc này, đồng thời trong bối cảnh tàu chở dầu Nga đã tiến gần Havana.

Trong cuộc họp báo thường kỳ buổi sáng, bà Sheinbaum nhấn mạnh chính phủ Mexico luôn ưu tiên các quyết định mang tính hỗ trợ nhân đạo, và việc có gửi dầu sang Cuba hay không sẽ được cân nhắc trong khuôn khổ đó.

Tuy nhiên, bà không nêu rõ thời điểm cụ thể Mexico có thể đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mexico cho biết một số doanh nghiệp tư nhân tại Cuba - đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn - đã tiếp cận chính phủ Mexico để tìm cách mua dầu từ Pemex, tập đoàn năng lượng quốc doanh của nước này.

Phương Linh

