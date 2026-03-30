Tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba, bắt đầu dỡ 100.000 tấn dầu thô

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của nước này, mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo, đã cập cảng Cuba.

Nga cam kết tiếp tục cung cấp năng lượng cho Cuba. Ảnh minh hoạ: TASS

Hãng thông tấn Nga TASS đã tổng hợp những thông tin chính liên quan đến tình hình năng lượng trên đảo quốc 9,6 triệu dân này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, tàu Anatoly Kolodkin hiện đang neo đậu tại cảng Matanzas và chờ dỡ hàng. Đây là lô dầu thô với khối lượng khoảng 100.000 tấn, được Nga cung cấp cho Cuba trong khuôn khổ hỗ trợ nhân đạo.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov khẳng định Moskva tiếp tục cung cấp hàng hóa viện trợ cho Havana, trong đó có nhiên liệu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của quốc đảo này, trong đó có lĩnh vực y tế.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga, hơn 100.000 người, bao gồm hơn 11.000 trẻ em, đang chờ phẫu thuật do tác động của tình trạng thiếu năng lượng.

Các khó khăn về năng lượng tại Cuba được cho là gia tăng trong bối cảnh các biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ tiếp tục được siết chặt. Ngày 27/3, phía Cuba cho rằng Washington đã nâng mức cấm vận lên mức “cực đoan”.

Trước đó, ngày 29/1, Mỹ ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung năng lượng của nước này .

Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela - một trong những đối tác chính của Cuba - bị gián đoạn.

Trong tháng 3, lưới điện quốc gia Cuba đã gặp sự cố nhiều lần, gần đây nhất là ngày 21/3, gây mất điện trên diện rộng. Hiện nước này đang đối mặt tình trạng thiếu xăng, dầu diesel, cùng với thiếu hụt lương thực và thuốc men.

Trong khi đó, phía Mỹ có những tín hiệu khác nhau liên quan đến việc cung cấp dầu cho Cuba. Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không phản đối việc Nga và các nước khác định kỳ cung cấp dầu cho Cuba vì mục đích nhân đạo, đồng thời cho rằng các hoạt động này không làm thay đổi đáng kể tình hình năng lượng tại đây.

Tuy nhiên, trước đó hai ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Cuba có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington, song không nêu chi tiết.

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba trong lĩnh vực năng lượng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow không thể làm ngơ trước tình cảnh khó khăn của người dân Cuba và sẽ duy trì các nỗ lực nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.