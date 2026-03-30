NYT: Mỹ cho tàu chở dầu của Nga tiếp cận Cuba

Tờ New York Times dẫn dữ liệu hàng hải cho biết, một tàu chở dầu treo cờ Nga đang vận chuyển khoảng 730.000 thùng dầu đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Cuba ngày 29/3.

Một tàu chở nhiên liệu được nhìn thấy ở vịnh Matanzas thuộc Havana, Cuba ngày 16/2/2026. Ảnh: EPA

Dữ liệu từ các dịch vụ theo dõi hàng hải như MarineTraffic và LSEG cho thấy tàu chở dầu Anatoly Kolodkin rời cảng Primorsk (Nga) mang theo dầu thô Urals, hiện đang di chuyển theo hướng tới Cuba. Theo lộ trình dự kiến, tàu có thể tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Cuba từ tối 29/3 và cập cảng Matanzas vào ngày 31/3 nếu không thay đổi hướng đi.

Số liệu về lượng dầu trên tàu Anatoly Kolodkin có sự khác biệt giữa các nguồn, trong đó New York Times nêu con số khoảng 730.000 thùng, trong khi dữ liệu theo dõi cho thấy khoảng 650.000 thùng được bốc xếp tại cảng xuất phát.

Tuy nhiên, cho dù con số là bao nhiêu thì tờ New York Times cho biết sự xuất hiện của tàu chở dầu này có thể giúp Cuba bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong ngắn hạn. Tờ báo nhận định lượng dầu trên tàu có thể góp phần giảm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại quốc đảo này trong vài tuần.

Một quan chức Mỹ, được New York Times dẫn lời, xác nhận tàu chở dầu Nga đang hướng tới Cuba. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể liên quan đến việc chuyến hàng này được phép tiếp cận Cuba.

Các cơ quan của Mỹ, bao gồm Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Bảo vệ bờ biển, chưa đưa ra bình luận khi được hãng thông tấn TASS đề nghị phản hồi về thông tin trên.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết Nga vẫn tiếp tục cung cấp hàng hóa mang tính hỗ trợ nhân đạo cho Cuba, trong đó có nhiên liệu.

Nếu như tàu cập bến Cuba hoàn toàn, đây có thể là chuyến hàng dầu đầu tiên Cuba tiếp nhận trong hơn hai tháng. Trước đó, các biện pháp hạn chế đã khiến nguồn cung dầu tới Cuba bị gián đoạn.

Phát biểu trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nước này không nhận được nguồn cung dầu nhập khẩu trong khoảng ba tháng, dẫn tới việc phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu chặt chẽ. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra các đợt mất điện tại nhiều khu vực tại quốc gia 9,6 triệu dân này.