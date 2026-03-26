Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cuba xác nhận ông Raúl Castro tham gia đàm phán với Mỹ

  • Thứ năm, 26/3/2026 19:21 (GMT+7)
Giới lãnh đạo Cuba xác nhận Đại tướng Raúl Castro đang trực tiếp tham gia các cuộc tiếp xúc ban đầu giữa Havana và Washington.

Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trao đổi ngày 25/3 với chính trị gia Tây Ban Nha Pablo Iglesias, Chủ tịch nước kiêm Bí thư thứ Nhất Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết ông Raúl Castro vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đối thoại song phương.

Người đứng đầu Cuba nhấn mạnh các cuộc đàm phán hiện mới ở giai đoạn sơ khởi, cần thêm thời gian để thiết lập kênh liên lạc ổn định, xây dựng chương trình nghị sự và đạt được các cam kết thực chất giữa hai bên.

Ông Díaz-Canel đồng thời bác bỏ mọi đồn đoán về bất đồng nội bộ, khẳng định ông Raúl Castro, dù đã rút khỏi các cương vị chính thức, vẫn giữ vai trò định hướng chiến lược, phối hợp chặt chẽ với Đảng, Chính phủ và Nhà nước trong các quyết sách đối ngoại quan trọng.

Dù không còn nắm quyền điều hành, ông Raúl Castro - cựu Bí thư thứ nhất và Chủ tịch nước - vẫn được xem là “lãnh tụ cách mạng lịch sử”, có ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống chính trị Cuba.

Trước đó, chính ông là người dẫn dắt tiến trình đàm phán mang tính bước ngoặt với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau nhiều thập kỷ đối đầu.

Tuy nhiên, tiến trình này bị đảo ngược khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng loạt biện pháp trừng phạt mới, khiến nền kinh tế Cuba, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.

Thông tin về các cuộc đàm phán được công bố trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng. Washington cảnh báo sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Havana, đồng thời siết chặt cấm vận, khiến nguồn nhiên liệu của Cuba gần như bị gián đoạn trong ba tháng qua.

Hệ lụy là tình trạng mất điện diện rộng liên tiếp xảy ra. Chỉ trong vòng một tuần, hai sự cố mất điện toàn quốc đã khiến hàng triệu người dân rơi vào cảnh thiếu điện sinh hoạt, trong khi hạ tầng lưới điện xuống cấp và hoạt động kinh tế - xã hội đình trệ.

Cảnh báo về nguy cơ leo thang khủng hoảng, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Cuba Francisco Pichón cho rằng nước này có thể đối mặt “khủng hoảng nhân đạo” nếu tình hình không sớm được cải thiện. Theo ước tính, Cuba cần khoảng 94 triệu USD để khắc phục khủng hoảng năng lượng và thiệt hại do thiên tai.

Liên Hợp Quốc cũng cho biết khoảng 96.000 người có nguy cơ không được tiếp cận các ca phẫu thuật cần thiết, trong đó có 11.000 trẻ em. Bên cạnh đó, khoảng 30.000 trẻ khác có thể bị gián đoạn lịch tiêm chủng, còn gần 1 triệu người đang đối mặt nguy cơ thiếu nước sạch do hệ thống cấp nước thiếu nhiên liệu vận hành.

Trước tình hình cấp bách, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ nhiên liệu cho Cuba, đồng thời thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo như điện mặt trời nhằm duy trì hoạt động của bệnh viện, trường học và hệ thống cấp nước thiết yếu.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba: Quân đội đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ 'gây hấn quân sự'

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định sẽ là ngây thơ nếu không tính đến khả năng xảy ra xung đột với Mỹ khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới.

05:51 23/3/2026

Cuba không cho phép Đại sứ quán Mỹ nhập dầu diesel chạy máy phát điện

Chính phủ Cuba đã từ chối yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ tại Havana về việc cho phép họ nhập dầu diesel để chạy máy phát điện trong khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với hòn đảo này.

20:08 22/3/2026

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

14:08 22/3/2026

Phương Linh

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Mỹ lại đẩy châu Âu vào thế khó

Mỹ lại đẩy châu Âu vào thế khó

2 giờ trước 18:59 26/3/2026

0

Giới lãnh đạo châu Âu có nguy cơ làm phật lòng cử tri nếu cùng Mỹ chống Iran. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với bất ổn nếu không giải quyết bế tắc ở eo biển Hormuz, xử lý khủng hoảng năng lượng.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý