Cuba không cho phép Đại sứ quán Mỹ nhập dầu diesel chạy máy phát điện

Chính phủ Cuba đã từ chối yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ tại Havana về việc cho phép họ nhập dầu diesel để chạy máy phát điện trong khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với hòn đảo này.

Một người dân dùng đèn pin khi xảy ra mất điện ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Reuters

Chính phủ Cuba đã từ chối yêu cầu về dầu diesel khi Bộ Ngoại giao Mỹ cân nhắc giảm biên chế tại đại sứ quán ở thủ đô Havana của Cuba do thiếu dầu diesel.

Một động thái như vậy có thể dẫn đến việc Mỹ yêu cầu giảm biên chế tương tự đối với Đại sứ quán Cuba ở Washington, theo các quan chức giấu tên.

Thông tin về việc chính phủ Cuba từ chối như trên được tờ Washington Post đưa tin đầu tiên.

Cuba đã phải vật lộn với tình trạng thiếu dầu kể từ khi Mỹ lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro, làm gián đoạn các chuyến hàng dầu mỏ quan trọng từ quốc gia từng là đồng minh kiên định của Cuba. Tổng thống Donald Trump sau đó đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Đảo quốc Cuba đang dựa vào khí đốt tự nhiên, năng lượng mặt trời và dầu mỏ của chính mình để vận hành các nhà máy nhiệt điện, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.