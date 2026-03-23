Thứ trưởng Ngoại giao Cuba: Quân đội đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ 'gây hấn quân sự'

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định sẽ là ngây thơ nếu không tính đến khả năng xảy ra xung đột với Mỹ khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới.

Kênh NBC News của Mỹ ngày 22/3 dẫn lời của Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío hôm 21/3 cho biết quân đội nước này đang tham gia vào các hoạt động chuẩn bị liên tục cho “khả năng xảy ra hành động gây hấn quân sự” từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ là “ngây thơ” nếu các nhà lãnh đạo Cuba bỏ qua nguy cơ xảy ra xung đột với Mỹ.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của NBC News, được phát sóng vào ngày 22/3, ông Carlos Fernández de Cossío nhấn mạnh: “Quân đội của chúng tôi luôn sẵn sàng, và trên thực tế, những ngày này họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra hành động gây hấn quân sự”.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nói thêm: “Chúng tôi sẽ trở nên ngây thơ nếu không tính đến khả năng xảy ra xung đột, khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới”.

Ông Fernández de Cossío cho biết các nhà lãnh đạo Cuba “thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không thấy lý do gì khiến nó phải xảy ra, và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ sự biện minh nào cho điều đó”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, vào ngày 20/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ông đưa ra lời kêu gọi này khi tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại khu vực bãi biển Baracoa, huyện Bauta, tỉnh Artemisa.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, ông Díaz-Canel đã kiểm tra và đánh giá các phương án nhằm bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, đối phó với những thách thức an ninh, bao gồm nguy cơ xâm lược và các hình thức gây sức ép từ bên ngoài.

Nhấn mạnh vai trò của các cuộc diễn tập, nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đây là yếu tố then chốt để củng cố năng lực phòng thủ. Ông cũng tái khẳng định quan điểm trong học thuyết “Chiến tranh toàn dân”, theo đó mỗi công dân đều có vị trí và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Chính phủ Cuba đã quy định ngày thứ Sáu hằng tuần là “Ngày Quốc phòng toàn dân”.