Tàu chiến Nga cập cảng Trung Quốc, khởi động tập trận hải quân chung

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên Joint Sea-2026.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Joint Sea-2026, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5/7.

Theo thông báo, cuộc tập trận sẽ kéo dài gần một tuần với sự tham gia của lực lượng hải quân và không quân hai nước.

Trong khuôn khổ diễn tập, hai bên sẽ tiến hành các nội dung như tìm kiếm cứu nạn trên biển, tác chiến chống tàu ngầm, phòng không, cùng các bài bắn đạn thật bằng pháo.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại cảnh các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương cập cảng Thanh Đảo, cùng lễ đón chính thức với sự tham dự của quân nhân hai nước. Thủy thủ Nga và Trung Quốc bắt tay chào hỏi, trong khi các em nhỏ tặng hoa cho đoàn thủy thủ Nga.

Tàu chiến Nga cập cảng Trung Quốc, chuẩn bị tập trận chung Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Joint Sea-2026.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước, nhằm tăng cường năng lực phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Sau khi kết thúc tập trận, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tuần tra chung trên một số khu vực thuộc Thái Bình Dương.

Tàu ngầm diesel-điện Ufa thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 5/7. Ảnh: Sputnik.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự song song với việc thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế.

Đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Trong chuyến thăm, hai bên ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và truyền thông.

Tổng thống Putin khi đó nhận định quan hệ Nga - Trung đã đạt mức độ chưa từng có, đồng thời mô tả đây là hình mẫu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ song phương đã đạt "mức cao nhất trong lịch sử". Hai nước cũng nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác, được ký lần đầu vào năm 2001.

Tàu cứu hộ Igor Belousov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 5/7. Ảnh: Sputnik.

Quan hệ quốc phòng Nga - Trung Quốc những năm gần đây tiếp tục được mở rộng thông qua các cuộc tập trận và tuần tra chung trên biển cũng như trên không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Joint Sea được tổ chức thường niên từ năm 2012, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa hải quân hai nước trong các nhiệm vụ như phòng không, chống ngầm, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ tuyến hàng hải. Moskva khẳng định các hoạt động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào mà hướng tới tăng cường ổn định và an ninh khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sau cuộc tập trận chung sắp tới, các đơn vị thuộc lực lượng của cả hai bên sẽ di chuyển đến các vùng biển liên quan ở Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra hàng hải chung. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Kể từ khi cuộc tập trận “Liên hợp trên biển” đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga diễn ra tại Hoàng Hải năm 2012, chuỗi hoạt động này đã được tổ chức thành công hơn 10 lần, đóng vai trò nền tảng cốt lõi cho sự hợp tác mang tính thường xuyên và thể chế hóa giữa hải quân hai nước. Khả năng phối hợp tác chiến của hai bên được nâng cao và mở rộng từ các kịch bản an ninh phi truyền thống ban đầu sang các hoạt động tác chiến hải quân trọng yếu như tác chiến chống ngầm và phòng không phối hợp, đồng thời củng cố thêm sự tin cậy lẫn nhau.