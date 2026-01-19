Tàu cao tốc trật bánh, đâm tàu ngược chiều ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu cao tốc trật bánh rồi lao sang đường ray đối diện, đâm trực diện tàu chạy ngược chiều ở miền nam Tây Ban Nha, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi các đoàn tàu gặp nạn ở Cordoba, ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

Tai nạn xảy ra vào đêm 18/1, tại khu vực gần thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, nơi hai đoàn tàu cao tốc chở tổng cộng hơn 400 hành khách đang lưu thông trên tuyến đường sắt huyết mạch nối Madrid và Andalusia.

Theo Adif, cơ quan quản lý và vận hành hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha, đoàn tàu Iryo 6189 chạy tuyến Malaga - Madrid đã bị trật bánh khi đi qua Adamuz, sau đó lao sang đường ray bên cạnh và đâm trực diện vào một đoàn tàu đang chạy ngược chiều, khiến cả hai đoàn tàu đều bị trật khỏi đường ray.

Reuters dẫn nguồn cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 21 nạn nhân đã tử vong. Ông Antonio Sanz, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp vùng Andalusia, cho biết 73 người khác bị thương, nhiều trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Iryo là doanh nghiệp vận hành đường sắt tư nhân, với phần lớn cổ phần thuộc tập đoàn Ferrovie dello Stato do Italy kiểm soát. Người phát ngôn của tập đoàn này cho biết đoàn tàu gặp nạn là mẫu Freccia 1000, hoạt động trên tuyến Malaga - Madrid. Trong khi đó, đoàn tàu còn lại thuộc quyền khai thác của Renfe, công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha.

Ông Paco Carmona, lãnh đạo lực lượng cứu hỏa địa phương, cho biết nhiều toa tàu bị hư hại nghiêm trọng, một số biến dạng hoàn toàn. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai nhằm đưa những hành khách mắc kẹt ra khỏi không gian chật hẹp, song việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Có mặt trên đoàn tàu đi Madrid, phóng viên Salvador Jimenez của Đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha (RNE) kể lại rằng khoảnh khắc tàu trật khỏi đường ray khiến toa tàu “rung lắc dữ dội như động đất”, trong khi ít nhất một toa ở phía đầu đoàn tàu đã bị lật ngửa hoàn toàn.

Sau tai nạn, Adif đã quyết định đình chỉ toàn bộ dịch vụ đường sắt giữa hai vùng Madrid và Andalusia để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết ông đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời cho hay những thông tin ban đầu cho thấy hai toa đầu của đoàn tàu Renfe đã bị hất văng khỏi đường ray do cú va chạm mạnh.

Vụ việc làm dấy lên ký ức đau buồn về thảm họa đường sắt năm 2013 tại Tây Ban Nha, khi một đoàn tàu cao tốc từ Madrid tới vùng Galicia trật bánh, khiến 79 người thiệt mạng và 179 người bị thương - một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.