Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Thái Lan, ít nhất 22 người thiệt mạng

  Thứ tư, 14/1/2026 12:18 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Một đoàn tàu chở khách từ Bangkok đi đông bắc Thái Lan bị trật bánh sau khi cần cẩu thi công đường sắt cao tốc đổ sập, rơi trúng toa tàu, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima khi cần cẩu thi công bất ngờ sập xuống đoàn tàu đang chạy. Ảnh: X/prdthailand.

Theo các hãng tin quốc tế, vụ việc xảy ra vào sáng 14/1 tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok khoảng 230 km về phía đông bắc. Thời điểm tai nạn, đoàn tàu đang trên hành trình từ Bangkok đi tỉnh Ubon Ratchathani.

AFP dẫn nguồn cảnh sát cho biết vụ sập cần cẩu đã khiến đoàn tàu bị trật bánh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Trong khi một số nguồn ban đầu đưa con số tử vong là 12, Cảnh sát trưởng tỉnh Nakhon Ratchasima, ông Thatchapon Chinnawong, xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết đám cháy đã được dập tắt và nhiều đội cứu hộ đã được khẩn trương điều động tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Cục Quan hệ Công chúng của chính phủ Thái Lan cho biết trong một bài đăng trên tài khoản X chính thức rằng vụ việc đã khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu.

“Sáng nay (14/1) lúc 9h05, cần cẩu xây dựng cầu đường sắt cao tốc đã đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách đang di chuyển tại Sikhiu, Nakhon Ratchasima. Tàu bị trật bánh và bốc cháy. Hơn 30 hành khách bị thương, nhiều người mắc kẹt trong toa tàu. Nhiều đội cứu hộ đã được triển khai”, chính phủ Thái Lan cho biết.

Theo Reuters, chiếc cần cẩu gặp nạn đang hoạt động trong khuôn khổ dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc. Sau khi đổ sập, cần cẩu đã va trúng đoàn tàu đang chạy, khiến một số toa bốc cháy.

