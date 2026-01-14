Thái Lan xác định nhóm BRN liên quan loạt vụ đánh bom, đốt phá

Giới chức an ninh Thái Lan cho biết có bằng chứng cho thấy nhóm phiến quân Barisan Revolusi Nasional (BRN) có liên quan đến loạt vụ đánh bom và đốt phá nhắm vào các cơ sở kinh tế tại khu vực biên giới phía Nam vào cuối tuần qua.

Hình ảnh hiện trường các vụ nổ gây thiệt hại kinh tế lớn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan rạng sáng 11/1/2026. Ảnh: Quân đội Thái Lan.

Phó chỉ huy đơn vị điều tra biên giới phía Nam, đại tá Thatchapichai Jarnwaranon hôm 13/1 cho biết lực lượng nổi dậy BRN đã sử dụng thiết bị nổ tự chế (IED) giấu trong bình gas và bình chữa cháy, kích hoạt bằng hẹn giờ kỹ thuật số hoặc điều khiển từ xa, trong vụ tấn công ngày 11/1.

Kết quả giám định pháp y và đạn đạo cho thấy loại vũ khí này có sự tương đồng với các vụ việc trước đây, trong đó có vụ tấn công gây thương vong lớn tại Lam Phaya năm 2019.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến An ninh nội bộ (ISOC), vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng, diễn ra trong thời điểm lực lượng chức năng phải phân tán để bảo đảm an ninh cho ngày thiếu nhi (10/1) và các hoạt động bầu cử địa phương.

Rạng sáng 11/1, các vụ nổ gần như đồng loạt vào lúc 0h50 đã nhắm vào 11 trạm xăng PTT và cửa hàng tiện lợi liền kề tại ba tỉnh cực Nam Thái Lan là Yala, Narathiwat và Pattani, khiến 9 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng, phương tiện và hàng hóa.

Ảnh: Quân đội Thái Lan.

Ngay sau đó, an ninh tại miền Nam Thái Lan được nâng lên mức cao nhất, với nhiều cuộc tuần tra và các trạm kiểm soát bổ sung được bố trí tại những khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang bạo lực. ISOC cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng để hỗ trợ công tác điều tra.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu rà soát hoạt động tình báo quốc gia, đồng thời giao Tư lệnh Quân khu 4 đẩy nhanh tiến độ điều tra và triển khai hỗ trợ cho các nạn nhân.