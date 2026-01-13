Ứng viên Thủ tướng Thái Lan gây sốc với đề xuất ‘1 vợ, 4 chồng’

Ông Mongkolkit Suksintharanont, ứng viên thủ tướng của đảng Thai Alternative, đã làm dậy sóng dư luận Thái Lan khi đề xuất cho phép phụ nữ nước này có tối đa 4 người chồng.

Ông Mongkolkit Suksintharanont trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thaiger.

Theo ông Mongkolkit Suksintharanont, chỉ cần các bên có sự đồng thuận, nhà chức trách nên cho phép mỗi phụ nữ Thái Lan có thể có tối đa 4 người chồng, như một động thái thúc đẩy bình đẳng giới.

Theo Khaosod, ông Mongkolkit viết trên mạng xã hội: “Xét về bình đẳng giới, phụ nữ nên được phép có không quá 4 người chồng, nếu tất cả các bên đều tự nguyện chấp nhận”.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên không gian mạng, làm dấy lên tranh luận liệu đây là tư duy tiến bộ, hay một dạng châm biếm chính trị, hoặc cũng có thể chỉ là cách cố tình gây sốc để thu hút sự chú ý.

Đây là ý tưởng mới nhất trong loạt đề xuất khác thường của ông Mongkolkit, người vốn hay đưa ra những phát ngôn gây sốc.

Trước đây, ông Mongkolkit từng đề xuất thành lập “lực lượng không gian” cho Thái Lan, chi tiền mặt khuyến khích phụ nữ mang thai nhằm đối phó tình trạng tỷ lệ sinh giảm, yêu cầu người trong độ tuổi lao động tập thể dục hàng ngày để được tăng lương...

Dù chưa làm rõ cách thức triển khai chính sách “đa phu” này, nhưng tuyên bố của Mongkolkit đã khiến dư luận sửng sốt, khiến nhiều người bàn luận rộng hơn về luật hôn nhân và quyền bình đẳng giới.