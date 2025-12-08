Tây Ban Nha nghi phòng thí nghiệm làm lây lan dịch tả lợn châu Phi

Giới chức Tây Ban Nha cho biết ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Catalonia có thể bắt nguồn từ một cơ sở nghiên cứu.

Một đoạn đường ở ngoại ô Barcelona (Tây Ban Nha) bị phong tỏa do nằm trong vùng bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Shutterstock.

Nhà chức trách Catalonia đang tập trung điều tra 5 phòng thí nghiệm nằm gần khu vực phát hiện ổ dịch. Từ ngày 28/11 đến nay, 13 ca nhiễm đã được xác nhận ở lợn rừng tại vùng ngoại ô Barcelona.

Hiện tượng lợn nhiễm bệnh buộc Tây Ban Nha phải khẩn cấp kiểm soát dịch trước khi ngành xuất khẩu thịt lợn trị giá 8,8 tỷ euro mỗi năm bị đe dọa.

Chủng virus gây chết lợn rừng gần Barcelona trùng với loại thường được sử dụng trong các thí nghiệm an toàn sinh học.

Ban đầu, chính quyền vùng Catalonia nghi virus xuất hiện sau khi một con lợn rừng ăn phải thực phẩm nhiễm bệnh mang từ nước ngoài vào Tây Ban Nha, có thể là phần thịt trong chiếc bánh sandwich bị vứt lại.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha mở hướng điều tra mới sau khi phát hiện chủng virus trong các mẫu xét nghiệm tại Catalonia không trùng với chủng đang lưu hành ở những nước EU khác. Theo một báo cáo, chủng này giống với virus dịch tả lợn châu Phi từng phát hiện tại Georgia hồi năm 2007.

Bộ này cho biết việc phát hiện virus tương đồng với chủng từng lưu hành ở Georgia “không loại trừ khả năng nguồn gốc xuất phát của virus là từ một cơ sở nghiên cứu an toàn sinh học”. Chủng virus “Georgia 2007” thường được sử dụng như virus tham chiếu trong các thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm các loại vaccine đang phát triển.

“Báo cáo cho thấy virus có thể không bắt nguồn từ động vật hay sản phẩm động vật đến từ các quốc gia đang có dịch”, Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha nêu rõ.

Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha xác nhận 13 ca nhiễm đều được tìm thấy trên lợn rừng chết trong phạm vi 6 km từ điểm phát hiện ban đầu. Thi thể của 37 con lợn rừng khác được kiểm tra đều âm tính với virus.

Chủ tịch vùng Catalonia, ông Salvador Illa, cho biết ông đã yêu cầu Viện nghiên cứu nông sản - thực phẩm Catalonia tiến hành kiểm tra 5 cơ sở nghiên cứu có làm việc với virus dịch tả lợn châu Phi trong bán kính 20 km quanh khu vực bùng phát.

“Chính quyền vùng không loại trừ bất kỳ khả năng nào về nguồn gốc dịch bệnh, nhưng cũng chưa thể khẳng định điều gì. Tất cả giả thuyết vẫn đang được xem xét. Điều quan trọng nhất lúc này là phải biết điều gì đã xảy ra”, ông Salvador Illa nói.

Tây Ban Nha là quốc gia cung cấp sản lượng thịt lợn lớn nhất EU, xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn trị giá 5,1 tỷ euro sang các nước trong thị trường EU và lượng thịt lợn trị giá 3,7 tỷ euro sang các nước ngoài EU trong năm 2024.

Dịch tả lợn châu Phi vốn lưu hành lâu năm tại châu Phi, không gây hại cho người nhưng thường gây tử vong cao ở lợn. Năm 2018, virus xuất hiện tại Trung Quốc, nơi nuôi khoảng một nửa số lợn của thế giới, khiến khoảng 100 triệu con bị tiêu hủy hoặc chết chỉ trong vòng một năm. Đến năm 2021, virus gây bệnh xuất hiện ở Đức, quốc gia có ngành chăn nuôi lợn lớn hàng đầu EU.