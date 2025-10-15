Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thịt nhiễm tả lợn châu Phi có dấu kiểm dịch ở Cần Thơ

  • Thứ tư, 15/10/2025 17:39 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Công an TP Cần Thơ phát hiện một cơ sở giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch và đưa ra chợ tiêu thụ.

Ngày 15/10, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Cần Thơ), đơn vị này phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có hành vi giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch.

Trước đó, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) và phát hiện một con heo đã bị giết mổ, có dấu kiểm dịch, chuẩn bị được vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ, với trọng lượng khoảng 120 kg.

ta lon chau Phi anh 1

Đoàn kiểm tra lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo của bà C. Ảnh: CACC.

Kết quả test nhanh và giám định mẫu thịt cho thấy dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số thịt này thuộc về bà Th.H.C - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thịt “nóng” và thịt ướp lạnh tại hai sạp kinh doanh trong chợ. Kết quả xét nghiệm cho thấy 10/12 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo quy định.

ta lon chau Phi anh 2

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân khi phát hiện heo chết nghi nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan Thú y hoặc chính quyền địa phương; tuyệt đối không tự ý giết mổ, vận chuyển hay buôn bán để tránh làm lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

