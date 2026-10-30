Tất tần tật về những cuốn Harry Potter sắp ra mắt

Nhà xuất bản Bloomsbury vừa công bố 2 cuốn sách Harry Potter mới sẽ ra mắt vào năm 2027. Cả hai đều không phải là phần tiếp theo của loạt truyện cũ.

Trong khi thế giới phép thuật của Harry Potter chuẩn bị xuất hiện trên màn ảnh qua loạt phim hoàn toàn mới của HBO vào dịp Giáng sinh, Bloomsbury đã thông báo về hai ấn phẩm mới mang tên Pocket Potters: Professor McGonagall và Pocket Potters: Fred and George Weasley, sẽ được phát hành vào ngày 23/2/2027 và đang mở đặt trước, theo Esquire.

Dòng sách Pocker về từng phù thủy

Đây là những cuốn sách có độ dài 32 trang, nhỏ gọn, in màu toàn bộ, đóng vai trò như cẩm nang về các nhân vật. Nội dung sách xoay quanh những phân cảnh đáng nhớ, các câu thoại kinh điển, thông tin thú vị, những chi tiết ẩn giấu và những quả trứng phục sinh thú vị.

Dù hướng đến đối tượng độc giả trẻ, nhà xuất bản khẳng định rằng ngay cả những người hâm mộ lâu năm cũng sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong các ấn phẩm này. Theo Screen Rant, trước đó, bộ sách này đã ra mắt các ấn phẩm minh họa về Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Giáo sư Albus Dumbledore, Luna Lovegood, Rubeus Hagrid và Dobby. Hai tập gần nhất, viết về Hagrid và Dobby, đã được phát hành vào tháng 8.

Những cuốn sách pocket nhỏ gọn và tiện lợi với độc giả. Ảnh: jkrowling.

Đáng chú ý, mỗi tập do một họa sĩ minh họa khác nhau thực hiện, mang đến phong cách hình ảnh riêng biệt cho từng nhân vật.

Tập về Giáo sư McGonagall và cặp song sinh nhà Weasley chính là phần tiếp theo trong loạt sách này.

Cụ thể, Pocket Potters: Professor McGonagall giải đáp một số thắc mắc mà người hâm mộ thường đặt ra trong nhiều năm qua, chẳng hạn như lý do bà mua cho Harry chiếc chổi đầu tiên, hay định nghĩa chính xác về một "Hatsall" (người đội chiếc Nón Phân Loại mà phải mất hơn 5 phút mới quyết định được nhà cho họ), cùng nhiều thông tin khác.

Trong khi đó, cuốn Pocket Potters: Fred and George Weasley tập trung vào khả năng thông thạo đáng kinh ngạc của cặp song sinh đối với các lối đi bí mật tại Hogwarts, các trò đùa tinh quái, và hành trình khởi nghiệp đầy nghịch ngợm, tiền thân của cửa tiệm Phù thủy W&W (Weasleys' Wizard Wheezes).

Tại Vương quốc Anh, mỗi cuốn sách mới có giá khoảng 10 bảng Anh. Nhà xuất bản Bloomsbury hiện áp dụng ưu đãi giảm giá 3 bảng Anh trong một thời gian giới hạn. Trên Amazon, độc giả đã có thể đặt trước các cuốn sách này với giá 12 USD .

Hai cuốn sách này không phải là tác phẩm duy nhất về thế giới Harry Potter ra mắt trong năm 2027.

Ấn phẩm nghệ thuật đặc biệt về thế giới phù thủy

Theo CBR, vào ngày 5/1/2027, Titan Books sẽ ra mắt ấn phẩm The Art of Harry Potter (phiên bản sửa đổi và mở rộng).

Ấn bản trước đó của The Art of Harry Potter. Ảnh: X.

Đây là ấn bản kỷ niệm 10 năm cuốn sách cùng tên do Mark Sumerak chấp bút. Tác phẩm này từng lên kệ vào năm 2017 và giới thiệu những hình ảnh nghệ thuật chưa từng được công bố từ các bộ phim.

Phiên bản lần này là một cuốn sách bìa cứng đồ sộ với 394 trang, không chỉ có hình ảnh nghệ thuật từ các bộ phim trước đó mà còn bổ sung thêm 32 trang mới. Nhiều khả năng, phần nội dung bổ sung này liên quan đến loạt phim Harry Potter và Sinh vật huyền bí, đồng thời cũng có thể bao gồm một số tư liệu từ loạt phim truyền hình sắp tới trên HBO Max.

Cuốn sách này có các bản vẽ ý tưởng, phác thảo, tranh minh họa sản xuất và bảng phân cảnh từng được sử dụng trong quá trình quay phim. Ngoài ra, độc giả có thể chiêm ngưỡng quá trình hình thành những bối cảnh mang tính biểu tượng như trường Hogwarts hay ngôi nhà của gia đình Weasley. Cuốn sách cũng có bản phác thảo về những nhân vật đáng nhớ như gia tinh Dobby và Chúa tể Voldemort.

Hiện tại, độc giả đã có thể đặt trước cuốn The Art of Harry Potter (bản sửa đổi và mở rộng) trên nhiều nền tảng bán lẻ khác nhau. Cuốn sách có giá niêm yết là 54,99 bảng Anh, nhưng hiện được bán với mức giá ưu đãi 35,90 bảng Anh trên một số trang web.