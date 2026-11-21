Một công ty xét nghiệm máu được định giá 165 triệu USD dù công nghệ chưa hoạt động ổn định. Giám đốc tài chính bàng hoàng khi phát hiện cách Theranos thuyết phục nhà đầu tư.

Tất nhiên phải có lý do giải thích cho việc nó luôn có vẻ chạy tốt, Shaunak nói. Hình ảnh máu chảy qua hộp chứa đổ vào các ống nhỏ trên màn hình máy tính là có thật. Nhưng không ai dám chắc liệu có kết quả trả về hay không. Vì vậy, họ đã ghi lại kết quả từ một lần hệ thống này chạy tốt rồi dùng nó để chiếu cho các nhà đầu tư xem vào cuối mỗi buổi trình diễn.

Mosley sửng sốt. Ông cứ nghĩ kết quả được trình diễn trực tiếp từ máu bên trong hộp chứa. Dĩ nhiên, đó là điều mà họ khẳng định trước các nhà đầu tư do ông đưa đến. Nhưng những gì mà Shaunak vừa miêu tả lại nghe giống một trò lừa đảo hơn.

Có thể tỏ ra lạc quan và tham vọng trước các nhà đầu tư, nhưng luôn có ranh giới mà bạn không được phép vượt qua. Và điều này, theo như Mosley nhìn nhận, đã vượt qua cái ranh giới ấy.

Vậy, chính xác là điều gì đã xảy ra với Novartis?

Mosley không thể có câu trả lời thẳng thắn và trung thực từ bất kỳ ai, nhưng qua đây ông ngờ rằng họ cũng vận dụng chiêu lập lờ đánh lận con đen tương tự. Và ông đã đúng. Một trong hai đầu đọc mà Elizabeth mang đến Thụy Sĩ không hoạt động. Các nhân viên đi cùng đã phải thức suốt đêm để sửa nhưng không được.

Để che giấu sự cố này trong buổi trình diễn sáng hôm sau, nhóm của Tim Kemp ở California đã gửi sang một kết quả giả.

Chiều hôm đó, theo lịch, Mosley có buổi họp giao ban hằng tuần với Elizabeth. Ngay khi bước vào phòng, ông sực nhận ra sức lôi cuốn của cô. Ở cô toát lên sự già dặn của một người lớn tuổi hơn nhiều.

Cô đã luyện tập để cặp mắt xanh to tròn có thể nhìn người đối diện một cách chăm chú không hề chớp mắt, khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm của thế giới. Gần như một thuật thôi miên. Giọng nói của cô càng làm tăng hiệu ứng mê hoặc: cô nói bằng giọng nam trung với độ trầm bất thường.

Mosley quyết định để cuộc họp diễn ra bình thường trước khi nêu ra những băn khoăn của mình.

Theranos vừa chốt vòng gọi vốn thứ ba. Xét dưới bất kỳ góc độ nào, đó cũng là một thành công vang dội: họ đã nhận thêm 32 triệu đô-la từ các nhà đầu tư, bổ sung vào 15 triệu đô-la trong hai vòng gọi vốn ban đầu. Nhưng ấn tượng nhất là con số định giá mới của công ty: 165 triệu đô-la.

Không có nhiều công ty khởi nghiệp mới ba tuổi đời có thể tự hào khẳng định họ đáng giá đến mức đó.

Một lý do quan trọng giải thích cho mức định giá hào phóng này là các thỏa thuận mà Theranos nói với các nhà đầu tư rằng họ đã chốt được với các hãng dược phẩm. Họ soạn một file PowerPoint liệt kê danh sách sáu hợp đồng với năm công ty, theo đó Theranos có thể tạo được doanh thu trong khoảng 120-300 triệu đô-la trong vòng 18 tháng tới.

Ngoài ra còn có 15 thỏa thuận khác đang trong quá trình thương thảo. Theo nhận định trong file PowerPoint đó, nếu chốt được các thỏa thuận này, doanh thu đạt được có thể lên tới 1,5 tỷ đô-la.

Các công ty dược phẩm sẽ sử dụng hệ thống xét nghiệm máu của Theranos để theo dõi phản ứng của bệnh nhân với các loại thuốc mới.

Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, họ sẽ mang hộp chứa và đầu đọc đến tận nhà để bệnh nhân có thể chích máu vài lần mỗi ngày, sau đó đầu đọc sẽ truyền trả kết quả xét nghiệm về cho công ty dược. Nếu kết quả cho thấy phản ứng không tốt, nhà sản xuất có thể giảm liều lượng thuốc ngay lập tức chứ không phải đợi đến tận khi kết thúc đợt thử nghiệm.

Điều này sẽ giúp giảm tới 30% chi phí nghiên cứu cho các hãng dược phẩm – đó là thông tin mà file trình bày trên đưa ra.

Sau phát hiện vào buổi sáng hôm đó, Mosley càng lúc càng thấy không yên tâm về tất cả những tuyên bố này. Vì một lẽ, trong 8 tháng làm việc tại Theranos, ông chưa từng được trông thấy mặt mũi bản hợp đồng nào với các hãng dược.

Mỗi khi hỏi đến, ông đều nhận được câu trả lời là chúng “đang trong quá trình xét duyệt về pháp lý.” Quan trọng hơn, sở dĩ ông đồng tình với các dự báo doanh thu đầy tham vọng kia là vì ông tin rằng hệ thống của Theranos đã hoạt động ổn định.

Nếu như Elizabeth cũng có chút lo ngại nào đó như ông, thì bề ngoài cô cũng không hề thể hiện dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Ở cô là bức tranh của sự thoải mái và vui vẻ.

Đặc biệt, mức định giá mới của công ty càng khiến cô thêm phần tự hào. Cô thông báo với ông rằng, do danh sách các nhà đầu tư tăng lên, nên có thể sẽ có thêm các giám đốc mới tham gia hội đồng quản trị.

Mosley thấy đã đến lúc nhắc đến chuyến đi Thụy Sĩ và những lời đồn đại trong văn phòng về một sự cố nào đó. Khi ông hỏi thì Elizabeth thừa nhận là có vấn đề, nhưng cô phẩy tay cho đấy là chuyện nhỏ. Vấn đề đó sẽ được khắc phục dễ dàng thôi, cô nói.

Với những gì đã biết, Mosley vẫn bán tín bán nghi. Ông nêu ra những gì Shaunak đã kể về các buổi trình diễn trước nhà đầu tư. Ông nói nếu kết quả không hoàn toàn là thật thì họ nên dừng các buổi trình diễn lại.

“Chúng ta đang lừa dối các nhà đầu tư. Không thể tiếp tục làm như vậy được.”

Sắc mặt Elizabeth đột ngột thay đổi. Phong thái vui vẻ trước đó biến mất, nhường chỗ cho sự hằn học. Như thể vừa có người dập công tắc điện. Cô ném cái nhìn lạnh lùng về phía vị giám đốc tài chính của mình.

"Henry, ông không có tinh thần đồng đội", cô nói bằng giọng lạnh tanh. “Tôi nghĩ ông nên rời khỏi đây ngay lập tức.”

Những gì vừa xảy ra đã rõ mồn một và không thể nhầm lẫn.

Elizabeth không chỉ yêu cầu ông ra khỏi văn phòng của cô mà yêu cầu ông nghỉ việc – ngay lập tức.

Mosley bị sa thải.