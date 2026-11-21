Thế giới càng biến động, con người càng cần trang bị kỹ năng tự học để thích ứng trước thay đổi. Khi đó, sách trở thành "người thầy lớn" mang tới tri thức.

“Ngày 21/11, các tác giả, dịch giả và người làm sách giao lưu với học sinh, người dân phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) tại Ngày hội Văn hóa. Sự kiện kéo dài hai ngày, có chủ đề ‘Phát triển văn hóa đọc - Kết nối di sản - Học tập suốt đời - Kiến tạo cộng đồng số’.”

Chương trình có tọa đàm về chủ đề "Học tập suốt đời - Năng lực thích ứng trong xã hội không ngừng thay đổi" và tọa đàm về chủ đề "Chuyển đổi số và AI trong quản lý, giáo dục và đời sống cộng đồng".

Học tập giúp tăng kỹ năng thích ứng trong xã hội biến động

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng nhận định sự kiện có nhiều ý nghĩa, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo ông, văn hóa đọc không chỉ được xây dựng từ hoạt động xuất bản, phát hành mà còn cần những chương trình thiết thực tương tự để sách đến gần hơn với bạn đọc.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: BTC.

“Tại tọa đàm đầu tiên, bà Tống Liên Anh, Phó viện trưởng Viện Học Tập Suốt Đời, chuyên gia giáo dục, dịch giả cuốn Học tập suốt đời, chia sẻ với học sinh về tầm quan trọng của tự học, tự nghiên cứu tri thức từ sách vở.

Bà cho biết theo thống kê, tri thức mỗi cá nhân thu nhận từ bậc học phổ thông, đại học chỉ chiếm 15% tri thức cá nhân cần có khi bước vào thị trường lao động; 85% còn lại tới từ việc tự học.

Theo UNESCO, bốn trụ cột mục tiêu học tập là "học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tìm ra chính mình". "Học để biết" trang bị hệ thống lý thuyết và tri thức nền tảng, giúp người học hiểu được nguyên lý vận hành của thế giới. "Học để làm" chuyển hóa tri thức sách vở thành kỹ năng nghề nghiệp, giúp cá nhân kiếm sống và tự nuôi bản thân cùng gia đình.

"Học để chung sống" là kỹ năng sinh tồn thiết yếu của thế kỷ 21, giúp con người biết hợp tác, làm việc nhóm và chấp nhận sự khác biệt."Học để tìm ra chính mình" là học để tìm ra con người bên trong: thấu hiểu khao khát, nhận diện nỗi sợ hãi, biết rõ giới hạn cá nhân và tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

Bà Tống Liên Anh - Phó viện trưởng Viện Học Tập Suốt Đời, chuyên gia giáo dục, dịch giả cuốn sách Học tập suốt đời - tại tọa đàm. Ảnh: BTC.

Chia sẻ thêm về tầm quan trọng của học tập suốt đời, ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) - nhận định trong bối cảnh xã hội hiện đại, trước những tác động của công nghệ, sự xoay chuyển liên tục về địa chính trị và các biến động kinh tế, con người ngày càng cần có tri thức để sinh tồn, sống sót, thích ứng.

"Chúng ta khó có thể xây dựng một kỹ năng hay một năng lực thực sự nếu chỉ xem những video ngắn trên mạng. Ta vẫn cần học qua sách vở để kiến thức có hệ thống và có phương pháp", ông Đại nêu quan điểm.

Sử dụng AI cần đi cùng khả năng kiểm chứng

Tại tọa đàm thứ 2 về "Chuyển đổi số và AI trong quản lý, giáo dục và đời sống cộng đồng", tác giả Phùng Hải Long chia sẻ những điểm nghẽn nhận thức phổ biến tại các cơ quan, đơn vị hiện nay giữa "sử dụng AI" và "chuyển đổi số".

Theo đó, việc một cá nhân hay tổ chức sử dụng công cụ AI chưa đồng nghĩa với việc tổ chức đó đã hoàn thành chuyển đổi số. Chuyển đổi số đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về quy trình và dữ liệu số hóa, trong đó AI giữ vai trò động lực thúc đẩy.

Tọa đàm về "Chuyển đổi số và AI trong quản lý, giáo dục và đời sống cộng đồng", với sự tham gia của tác giả Phùng Hải Long (bên phải). Ảnh: BTC.

Diễn giả cũng chia sẻ những thách thức của ngành giáo dục trước sự phát triển của AI. Thực trạng học sinh sử dụng AI đang diễn ra phổ biến, khiến học sinh bị xói mòn năng lực tự tư duy, mất khả năng lập luận, suy giảm năng lực đọc.

Các chủ đề này được thảo luận sâu hơn trong 2 cuốn sách mới của tác giả Phùng Hải Long là AI cho phụ huynh - Đừng để con một mình trong thế giới AI và AI cho viên chức - Nâng cao hiệu suất công vụ trong kỷ nguyên số. Hai cuốn sách gợi ý cách xây dựng nền tảng an toàn, giữ quyền suy nghĩ, kiểm chứng thông tin và biến AI thành cộng sự có trách nhiệm.