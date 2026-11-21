Bằng cách gửi gắm suy nghĩ vào những nhân vật do mình tạo ra, trẻ có thể tự do thử nghiệm, tranh luận và học hỏi mà không còn quá lo lắng về việc mắc sai lầm.

Từ thời tiền sử xa xưa, con người đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc mô tả chính họ và các loài động vật khác.

Paul Allen mô tả bản thân là một nghệ sĩ-giáo viên, người vận dụng tinh thần sáng tạo nghệ thuật của mình để giảng dạy một cách nghệ thuật. Anh dạy học ở các trường tiểu học và lớp học dành cho người lớn. Năm 2017, chúng tôi đã cùng làm việc trong một dự án khám phá cách tích hợp thực hành nghệ thuật vào các môn học khác trong chương trình tiểu học. Chúng tôi quyết định giúp học sinh kể lại các câu chuyện học tập của mình bằng cách sử dụng các hình nhân nhỏ, tương tự cách làm thường thấy trong các nền văn hóa bản địa.

Chúng tôi đã gặp khó khăn khi chọn tên gọi cho các nhân vật điêu khắc này. Chúng được mô phỏng theo búp bê DFKLQD của người Pueblo ở Bắc Mỹ (đã được đề cập trong Chương 8), nhưng việc thể hiện các nhân vật huyền thoại trong nghệ thuật là điều phổ biến ở tất cả các nền văn hóa truyền miệng. Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng, vì vậy đã loại bỏ mọi thuật ngữ chỉ đích danh một nền văn hóa bản địa cụ thể.

Chúng tôi cũng muốn học sinh của Paul cảm thấy vui thích. Paul đề xuất gọi các hình nhân là "bọn tinh nghịch" và cái tên đó được giữ lại. Kể từ đó, nhiều người khác cũng đã sử dụng tên gọi này.

Từ những cành cây và vật liệu đơn giản, trẻ có thể tạo ra nhân vật để kể chuyện, học toán, tranh luận và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng của mình. Ảnh: iStock.

Là một phần trong chương trình mỹ thuật của Paul, học sinh tạo ra bọn tinh nghịch từ khung gậy, thạch cao và các vật liệu trang trí. Sau đó, chúng tôi dùng chúng để kể những câu chuyện liên quan đến khoa học và toán học. Việc tạo hình các nhân vật từ vật liệu tự nhiên là điều không loài nào khác có thể làm được, bởi chúng không có gene tri thức như con người.

Paul tiếp tục phát triển phương pháp sử dụng các hình nhân này tại trường học:

Giờ tôi dùng giấy bồi và giấy vụn để tạo hình vì như vậy nhẹ hơn nhiều, nhưng quy trình thì về cơ bản vẫn thế. Bọn trẻ bắt đầu với những cành cây, thường là những cành cây bạch đàn uốn cong rất đẹp trong sân trường. Khi tạo hình, ngay cả nếu ban đầu không có ý tưởng rõ ràng, cuối cùng các em cũng sẽ nhìn ra hình khẩu súng hoặc đầu ngựa. Khả năng nhìn một cành cây và tưởng tượng đó là đầu ngựa, khẩu súng hay một nhân vật - đó bản năng tự nhiên.

Bạn không thể chơi với một bức tranh động vật theo cách mà bạn có thể tương tác với một tác phẩm điêu khắc cầm được trên tay.

Điểm khác biệt của điêu khắc ba chiều chính là ở đó. Bọn trẻ muốn chơi với các hình nhân đến mức tôi phải bảo các em đặt chúng xuống kẻo làm gãy trước khi hoàn thành.

Một học sinh nhỏ tuổi, tạm gọi là Mary, đã làm ra một hình nhân ác quỷ khoanh tay và đặt tên là Paul. Đó là kháng biện viên của cô bé. Khi viết một bài văn lập luận, hình nhân đó là nhân vật mà Mary dùng để tranh luận trong đầu. Việc đặt tên theo thầy giáo hoàn toàn hợp với tính cách của cô bé: hay đi ngược dòng. Nó khiến cho việc lập luận trở nên hợp lý hơn vì không còn là ý kiến của em nữa. Việc suy nghĩ được ngoại hóa như với một con rối hay một nhân vật khác. Cô bé có thể tranh luận với hình nhân và ghi lại lập luận đó, thay vì phải làm việc đó một cách trừu tượng. Cô bé đang thuyết phục, đang chiến thắng nhân vật kia, thay vì viết với một khái niệm trừu tượng.

Bọn tinh nghịch dường như mang lại cho học sinh quyền được sai. Đó là hình nhân sai, không phải bản thân các em. Chính đối tượng ngoại hóa đó mang lại sự tự do vì lỗi lầm không còn gắn với chính mình. Điều này đặc biệt quan trọng với những học sinh thiếu tự tin vì có hoàn cảnh tổn thương. Sự tự do và tách biệt đó cho phép trí tuệ của các em được thể hiện. Khó khăn học tập của em đó thực ra là khó khăn tâm lý kiểu "em không làm được". Em không nhớ nổi bảng cửu chương vì trong đầu có quá nhiều niềm tin tiêu cực, nhưng khi nhân vật tinh nghịch của em học được thì chính hình nhân đó lại nhớ rằng 6 × 7 = 42.