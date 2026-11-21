“Thám tử Siêu Mông” là series truyện tranh trinh thám vui nhộn dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động tương tác, giúp trẻ rèn khả năng quan sát, suy luận và tư duy phản biện.

Bà Yumioka Haruna, Lãnh sự, Trưởng ban Văn hóa - Giáo dục, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, hy vọng Thám tử Siêu Mông sẽ giúp văn hóa Nhật Bản đến gần với trẻ em Việt Nam. Ảnh: M.C.

Ngày 21/11, chương trình giao lưu và giới thiệu truyện tranh Thám tử Siêu Mông của Nhật Bản diễn ra tại nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM).

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Yumioka Haruna, Lãnh sự, Trưởng ban Văn hóa - Giáo dục, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, chia sẻ: “Thám tử Siêu Mông là tác phẩm được nhiều trẻ em trên thế giới yêu mến. Tôi mong rằng qua sự kiện hôm nay, các em nhỏ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều cuốn sách hay của Nhật Bản”.

Nhân vật chính của bộ truyện tranh là thám tử Mông với tạo hình hài hước. Anh sở hữu phong thái lịch thiệp, điềm tĩnh, suy luận sắc bén và là một người tốt bụng, đối xử tử tế với cả nạn nhân lẫn hung thủ. Đồng hành cùng thám tử là chú cún Brown.

Cuốn sách mang đến trải nghiệm đọc thú vị và sinh động cho trẻ em. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Ở mỗi tập, độc giả sẽ theo chân thám tử giải mã các bí ẩn. Thay vì chỉ theo dõi diễn biến câu chuyện theo cách thông thường, trẻ có thể tham gia tìm kiếm manh mối, giải mật mã, vượt mê cung và kết nối các dữ kiện để tìm ra đáp án.

ThS Giáo dục học Nguyễn Hoàng Phương Thảo nhận định: “Những thử thách được lồng ghép trong sách giúp quá trình đọc trở nên thú vị, sinh động hơn. Nhờ đó, trẻ rèn có thể rèn khả năng quan sát, suy luận và tư duy phản biện. Cuốn sách cũng tạo điều kiện để phụ huynh dấn thân vào hành trình phiêu lưu cùng con”.

Ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2012, Thám tử Siêu Mông là series truyện tranh trinh thám vui nhộn dành cho thiếu nhi được sáng tác và minh họa bởi bộ đôi tác giả TROLL. Tác phẩm hiện có hơn 35 triệu bản được phát hành trên toàn cầu.

Bên cạnh các ấn phẩm xuất bản, Thám tử Siêu Mông còn được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh. Tại Việt Nam, phim Thám tử Siêu Mông: Ngôi sao và Mặt trăng khởi chiếu từ ngày 13/11.