Ngay từ nhỏ, Elizabeth Holmes đã nuôi tham vọng trở thành tỷ phú. Xuất thân trong gia đình danh giá, cô được cha mẹ kỳ vọng sẽ khôi phục hào quang của dòng tộc.

Ngay từ nhỏ, Elizabeth Anne Holmes đã biết mình muốn trở thành một doanh nhân thành đạt.

Khi lên 7, cô định thiết kế một cỗ máy thời gian và vẽ đầy các chi tiết máy móc vào một cuốn sổ.

Khi cô lên 9 hay 10 tuổi, trong buổi họp mặt gia đình, một người họ hàng đã hỏi cô câu hỏi quen thuộc với mọi cô, cậu bé về ước mơ sau này: “Cháu muốn làm gì khi lớn lên?”

Elizabeth trả lời không đắn đo: "Cháu muốn làm tỷ phú".

"Làm tổng thống không phải tốt hơn sao?", người họ hàng hỏi.

"Không, tổng thống sẽ cưới cháu vì cháu có 1 tỷ đô-la".

Đó không phải là lời nói vô nghĩa của một đứa trẻ. Theo một thành viên trong gia đình từng chứng kiến cuộc hội thoại trên, Elizabeth khi đó nói với thái độ nghiêm túc và sự quyết tâm hết mực.

Tham vọng của Elizabeth được bố mẹ nuôi dưỡng. Hai vợ chồng Christian và Noel Holmes đặt nhiều kỳ vọng vào con gái, vì vốn họ cũng xuất thân từ những dòng tộc danh giá.

Về phía họ nội, Elizabeth là hậu duệ của Charles Louis Fleischmann, một người nhập cư gốc Hungary đã sáng lập nên Công ty Nấm men Fleischmann. Thành công ấn tượng của công ty này đã đưa nhà Fleischmann trở thành một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ hồi đầu thế kỷ 20.

Bettie Fleischmann, con gái của Charles, kết hôn với bác sĩ của bố mình là Tiến sĩ Christian Holmes người gốc Đan Mạch. Ông này là kỵ của Elizabeth. Nhờ vào các mối quen biết trong giới chính trị và kinh doanh của gia đình vợ giàu có, Tiến sĩ Holmes thành lập Bệnh viện Đa khoa Cincinnati và Trường Y thuộc Đại học Cincinnati.

Như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định – và trên thực tế, điều này đã được khẳng định trước các nhà đầu tư mạo hiểm ở đường Sand Hill gần khuôn viên Đại học Stanford – rằng Elizabeth không chỉ được thừa hưởng dòng máu kinh doanh mà còn thừa hưởng cả dòng máu y khoa.

Mẹ của Elizabeth, bà Noel, cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống rất đáng tự hào. Bố bà tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point; vào đầu thập niên 1970, trên cương vị một lãnh đạo cấp cao ở Lầu Năm Góc, đích thân ông đã lên kế hoạch và thực thi quá trình chuyển đổi quân đội từ chỗ dựa vào chế độ quân dịch bắt buộc thành một lực lượng quân tình nguyện hoàn toàn.

Tổ tiên của gia đình Daoust bắt nguồn từ Tướng Davout, một trong những vị tướng hàng đầu của Napoleon.

Nhưng những thành tựu của họ nội mới gây ấn tượng sâu đậm và thu hút trí tưởng tượng của Elizabeth nhiều hơn. Chris Holmes không chỉ dạy cho con gái biết về những thành tích phi thường của các thế hệ tiền nhân mà còn chỉ ra cho cô thấy thất bại của các thế hệ về sau này.

Cả bố và ông nội của ông đều có cuộc sống xa hoa và suy đồi, luẩn quẩn trong các cuộc hôn nhân và vật lộn với thói nghiện rượu. Chris đổ lỗi cho họ đã tiêu tán phung phí tài sản của gia đình.

"Tôi lớn lên cùng những câu chuyện về sự vĩ đại", Elizabeth chia sẻ với tờ The New Yorker trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, "và cả câu chuyện về những người quyết định không gắn bó cuộc đời mình với mục đích nào cả, cũng như những gì đã xảy ra với họ khi họ lựa chọn con đường đó - tác động của nó đến nhân cách và cuộc sống của họ".

Thuở nhỏ, Elizabeth sống ở Quận Columbia, Washington, nơi bố cô đảm nhiệm một loạt các công việc khác nhau trong nhiều cơ quan chính phủ, từ Bộ Ngoại giao cho đến Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế.

Mẹ cô từng là trợ lý Quốc hội, sau đó xin nghỉ để tập trung nuôi dạy Elizabeth và em trai cô, Christian.