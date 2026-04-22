Apple từng có những CEO nào?

Michael Scott (1977 -1981): Một năm sau khi Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập Apple ở độ tuổi đôi mươi, Michael Scott - người từng làm việc tại hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bán dẫn là Fairchild và National Semiconductor - đã được chiêu mộ để giữ vai trò điều hành chuyên nghiệp. Chia sẻ với Business Insider vào năm 2011, ông Scott cho biết nhiệm vụ của mình khi đó là "quản lý các chi tiết vận hành", bao gồm việc đưa công ty vào sản xuất quy mô lớn và xử lý các nghiệp vụ kinh doanh khác. Ảnh: Business Insider.
Mike Markkula (1981 - 1983): Là chủ tịch và cũng là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Apple, ông Mike Markkula (phải) được biết đến như "nhà đồng sáng lập thứ ba" bên cạnh Steve Jobs (trái) và Steve Wozniak. Trong thời gian giữ chức Giám đốc Điều hành, ông còn đóng góp đáng kể về mặt kỹ thuật khi trực tiếp viết nhiều chương trình phần mềm sơ khai cho Apple II - dòng máy tính phổ biến đầu tiên của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times vào năm 1997, Floyd Kvamme, một trong những giám đốc marketing đời đầu của Apple, nhận định: "Mike đã có những đóng góp to lớn. Tuy nhiên, ông ấy không thích sự hào nhoáng của công chúng mà chỉ tập trung tâm trí vào việc phát triển sản phẩm". Ảnh: Allaboutstevejobs.
John Sculley (1983 - 1993): Ông John Sculley gia nhập Apple sau khi rời Pepsi, nơi ông từng giữ chức giám đốc marketing và sau đó là chủ tịch. Trong một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của ông, doanh thu của Apple đã tăng vọt từ 800 triệu USD lên 8 tỷ USD. Tuy nhiên, John Sculley thường xuyên bị các chuyên gia và người hâm mộ Apple liệt tên vào danh sách những CEO tệ nhất lịch sử công ty. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ông đã đẩy nhà sáng lập Steve Jobs rời Apple vào năm 1985, đồng thời khiến công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng danh sắc và suy yếu khả năng sáng tạo trong nhiều năm sau đó. Trong ảnh lần lượt là Steve Jobs, John Sculley và Steve Wozniak. Ảnh: Mimms Museum of Technology and Art.
Michael Spindler (1993 - 1996): Từng giữ chức Giám đốc Vận hành (COO), ông Michael Spindler sau khi lên nắm quyền đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cả khách hàng lẫn các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ của mình, ông liên tục khiến Apple rơi vào tình cảnh dự báo sai nhu cầu thị trường, đánh mất thị phần và sa đà vào các cuộc chiến giá cả làm bào mòn lợi nhuận công ty.
Vào năm 1996, chỉ vài tháng sau khi bị Hội đồng quản trị sa thải, ông Spindler chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The San Francisco Chronicle: "Trong hoàn cảnh đó, cá tính của tôi đã lấn át những thực tế khách quan". Ảnh: Apple.
Gil Amelio (1996 - 1997): Từng là Chủ tịch của National Semiconductor và thành viên Hội đồng quản trị Apple, ông Gil Amelio (phải) tiếp quản vị trí Giám đốc Điều hành trong bối cảnh công ty đang rơi vào tình trạng tự do về tài chính. Ông đã thực hiện hàng loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng, hủy bỏ các dự án - bao gồm cả một hệ điều hành mới và sa thải khoảng một phần ba lực lượng lao động. Cũng dưới thời Amelio, Apple đã chi 427 triệu USD để mua lại NeXT, công ty khởi nghiệp do Steve Jobs thành lập sau khi bị hắt hủi vào năm 1985, nhằm thay thế cho hệ điều hành đã bị khai tử trước đó. Ảnh: Allaboutstevejobs.
Steve Jobs (1997 - 2011): Steve Jobs, nhà đồng sáng lập Apple khi mới 21 tuổi, là vị Giám đốc Điều hành mang tính biểu tượng nhất của công ty. Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của ông không thiếu thăng trầm.
Sau khi bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm vào năm 1985 vì những mâu thuẫn với John Sculley, ông thành lập NeXT - một công ty khởi nghiệp máy tính tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Trở lại Apple vào năm 1997, ông đã vực dậy một doanh nghiệp đang trên đà sa sút và đưa công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng thần kỳ.
Dưới sự dẫn dắt của Steve Jobs, Apple đã cho ra đời hàng loạt thiết bị đột phá như iMac, iPod, iPad và iPhone. Những sản phẩm này không chỉ tạo nên cuộc cách mạng trong ngành điện tử tiêu dùng mà còn làm thay đổi diện mạo của nhiều lĩnh vực khác, từ âm nhạc cho đến viễn thông. Ảnh: Ben Stanfield.
Tim Cook (2011 - 2026): Sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, người cộng sự lâu năm của ông là Tim Cook chính thức tiếp quản vị trí CEO. Gia nhập Apple từ hãng máy tính Compaq vào năm 1998, ông Cook giữ chức Giám đốc Vận hành (COO) từ năm 2007. Ở vị trí này, ông đã tái cấu trúc quy trình quản lý hàng tồn kho và xây dựng hệ thống vận hành toàn cầu, tạo tiền đề cho việc sản xuất hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm.
Dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, Apple đã phát triển thần tốc thành một "gã khổng lồ" với giá trị vốn hóa vượt mốc 4.000 tỷ USD và doanh thu hàng năm hơn 110 tỷ USD. Bên cạnh việc cách mạng hóa chuỗi cung ứng, ông còn mở rộng mạnh mẽ mảng kinh doanh dịch vụ và thiết lập được tầm ảnh hưởng quan trọng tại cả Mỹ và Trung Quốc. Trong ảnh là Tim Cook (trái) và Jony Ive. Ảnh: Jim Wilson/New York Times.
John Ternus (từ tháng 9/2026): John Ternus, 50 tuổi, gia nhập Apple từ năm 2001 và liên tục thăng tiến qua nhiều vị trí quan trọng nhờ những đóng góp then chốt trong việc giám sát phát triển các dòng máy Mac và iPad. Trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng vào năm 2021, ông từng là nhân vật chủ chốt dẫn dắt cuộc cách mạng chuyển đổi sang chip Apple Silicon - bước ngoặt giúp dòng máy Mac đạt hiệu năng kỷ lục. Được đánh giá là người am hiểu sâu sắc về DNA sản phẩm của Apple, ông Ternus sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ CEO vào tháng 9 tới, gánh vác trọng trách đưa Apple bứt phá trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Apple.
Nửa thế kỷ thành - bại của Apple
Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.
Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.