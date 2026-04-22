Apple từng có những CEO nào?

Michael Spindler (1993 - 1996): Từng giữ chức Giám đốc Vận hành (COO), ông Michael Spindler sau khi lên nắm quyền đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cả khách hàng lẫn các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ của mình, ông liên tục khiến Apple rơi vào tình cảnh dự báo sai nhu cầu thị trường, đánh mất thị phần và sa đà vào các cuộc chiến giá cả làm bào mòn lợi nhuận công ty.

Vào năm 1996, chỉ vài tháng sau khi bị Hội đồng quản trị sa thải, ông Spindler chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The San Francisco Chronicle: "Trong hoàn cảnh đó, cá tính của tôi đã lấn át những thực tế khách quan". Ảnh: Apple.