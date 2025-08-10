Tập truyện nhiều chiêm nghiệm

Đọc tập truyện ngắn “Phù sa mặn” của Tạ Thị Thanh Hải, NXB Hội Nhà văn, năm 2025, bạn đọc nhận ra ở đó rất nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhân tình thế thái.

Thế mạnh của tác giả là khả năng tạo dựng tình huống và không khí truyện. Chính lối miêu tả tỉ mỉ cùng cách hành văn tự nhiên, nhẹ nhàng của Tạ Thị Thanh Hải đã tạo nên sức hấp dẫn cho tập truyện Phù sa mặn.

Truyện ngắn “Lỡ chuyến nhân duyên” mang một nỗi buồn mênh mang về tình đời, tình người. May - cô gái nhân vật chính hiện lên với thân phận mong manh, nhỏ bé, như chính cái tên của mình. Mồ côi, nghèo khổ, lớn lên với nỗi ám ảnh về định kiến “mẹ ghẻ con chồng”, cô đã cố gắng vươn lên bằng con đường học vấn, mong thoát khỏi lũy tre làng. Cô đồng ý lấy Chang, một người đàn ông ngoại quốc từng đổ vỡ hôn nhân, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng cuối cùng lại nhận ra mình đã đánh đổi cả thanh xuân để bước vào một cuộc sống đầy cay đắng.

Truyện ngắn “Duyên nợ phù sinh” với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về nhân tình thế thái: Phải chăng những mối quan hệ tréo ngoe, nghịch cảnh trong hiện tại đều là hệ quả từ duyên nợ kiếp trước? Còn truyện ngắn “Phù sa mặn”, tác phẩm được chọn làm nhan đề cho cả tập truyện cho thấy một ngòi bút nhạy cảm, từng trải, thấm đẫm sự cảm thông với những số phận bất hạnh.

Các truyện như “Trăng lạnh”, “Quay lưng về phía vô minh”, “Hàng cây sau mùa thay lá”, “Hoàng hôn cô độc” đều để lại dư âm day dứt, đánh thức lòng trắc ẩn nơi người đọc. Phải chăng nhịp sống hiện đại quá hối hả đã đẩy những đứa trẻ, thanh niên vào cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, khiến họ trở nên lạc lõng giữa những va đập giữa ước mơ cá nhân và kỳ vọng của cha mẹ?

Tập truyện xây dựng một hệ thống nhân vật phong phú, phản ánh nhiều kiểu người trong xã hội. Từ những người hiền lành tử tế đến kẻ giả dối, lọc lừa. Tác giả dụng công trong cách cấu trúc truyện, khắc họa tâm lý nhân vật bằng những chi tiết gợi cảm xúc mạnh mẽ. Văn của Tạ Thị Thanh Hải dành sự ưu ái đặc biệt cho những số phận yếu thế, nhất là phụ nữ thiệt thòi, lỡ dở. Tuy chị không viết truyện theo lối có hậu như cổ tích, nhưng mỗi truyện ngắn đều ánh lên niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp và tình người.

Tập truyện “Phù sa mặn” đánh dấu sự bứt phá của Tạ Thị Thanh Hải trong việc tạo dựng không khí truyện phù hợp với từng đề tài. Với trái tim nhân hậu của một nhà giáo, chị đã truyền cảm hứng nhân văn một cách tài tình vào từng câu chuyện để độc giả tự chiêm nghiệm, lắng đọng lại những bài học nhân sinh cho riêng mình.