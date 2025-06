Chuyến viễn du độc đáo trong 'Con rối hát ngoài rừng xa'

Lần đầu tiên gõ cửa thể loại truyện ngắn, Khải Đơn không chọn bước đi an toàn. Con rối hát ngoài rừng xa là một tập truyện táo bạo và lặng lẽ, nơi tác giả dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp - con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau. Cuốn sách gồm 14 truyện ngắn, do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Những câu chuyện trong sách không đi theo lối kể tuyến tính mà tựa như những mảnh vụn rơi rớt từ tâm trí. Có truyện là bức tranh đô thị khô cằn và lạnh lẽo; có truyện là tiếng vọng hoang sơ của thiên nhiên đang bị tàn phá; cũng có truyện là lát cắt nhói buốt của tâm hồn trước những nứt vỡ âm thầm…

Về tập truyện ngắn này, Giáo sư Chung Hoàng Chương nhận xét: “Qua những câu chuyện khác thường, Khải Đơn lôi cuốn người đọc vào những tình huống vận dụng trí tưởng tượng để mường tượng về thiên nhiên, nơi con người với môi trường hòa lẫn vào nhau. Những câu chuyện đời thường, những khung xã hội với những tình tiết chưa bao giờ được triển khai sẽ là chuyến viễn du rất độc đáo”.

“Con rối hát ngoài rừng xa” là một tác phẩm táo bạo, giàu nội lực và đầy khác biệt, đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ và đầy thách thức của Khải Đơn trên bản đồ văn học đương đại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở mặt chữ, cuốn sách còn tạo nên một hành trình thị giác nhờ phần minh họa của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý. Những hình vẽ mộc mạc nhưng ám ảnh mở rộng biên độ tưởng tượng cho người đọc, tạo nên một không gian kể chuyện đồng hiện giữa hình và chữ.

Khải Đơn là nhà báo, nhà văn, viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chị là tác giả của nhiều đầu sách nổi bật ở thể loại ký, tản văn, du ký. Chị từng đoạt giải thưởng thơ Virginia de Araujo Prize do The Academy of American Poets trao tặng vào các năm 2021 và 2022.

Một số tác phẩm từng xuất bản như: “Đừng tháo xuống nụ cười”, “Ta có bi quan không?”, “Gập ghềnh tuổi 20”, “Mekong - Phù sa phiêu dạt”, “Đi thật xa trên một chiếc camper”…