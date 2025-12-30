Những biệt đội 'bất bại' trong thế giới siêu anh hùng 2025

|
10. Decepticons với các thành viên chính như Megatron, Starscream và Soundwave. Trong thế giới truyện tranh năm 2025, Decepticons đã tàn phá khắp Bờ Tây nước Mỹ và không thế lực nào có thể ngăn chặn được. Các anh hùng Autobot cũng như quân đội loài người đều bị thiệt hại tơi tả và buộc phải liên tục rút lui. Thế lực đen tối này đã có một năm thống trị. Ảnh: CBR.
|
9.Yautja cùng Predators và Kraven the Hunter. Với sự giúp đỡ của Kraven the Hunter, các chiến binh Yautia đã giết Thor, Hulk, ba người trong số bộ tứ siêu đẳng cùng nhiều người bảo vệ ngân hà. Đây vẫn là thành tựu của họ dù xảy ra ở một vũ trụ khác. Ảnh: Screen Rant.
|
8. Autobot với các thành viên Optimus Prime, Wheeljack, Beachcomber và những robot khác. Trong khi Decepticons đã đánh bại Autobot và con người, nhưng các anh hùng không bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn trung thành với niềm tin của mình, chấp nhận nỗi đau và tổn hại đồng thời luôn nỗ lực để hướng đến chiến thắng. Thêm vào đó, họ còn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của một số người trong quân đội Mỹ. Nỗ lực và tâm huyết của họ làm nên bản sắc của các Autobot. Ảnh: Screen Rant.
|
7. Fantastic Four với các thành viên Sue Storm, Reed Richards, Johnny Storm, Ben Grimm, Alicia Masters, Valeria Richards, Franklin Richards, N'kalla và Jo-Venn. Trong thế giới của nhà sáng tạo Ryan North, số 4 dường như chỉ mang tính nghi lễ khi cả gia đình nhà Storm đều có năng lực đặc biệt và đã góp công lớn cứu vớt thế giới. Mỗi người đều tham gia vào cuộc phiêu lưu, từ du hành đa vũ trụ đến ngăn chặn những thế lực đen tối có quyền năng vô hạn. Ảnh: CBR.
|
6. The Green Lantern Corps với các thành viên từ khắp vũ trụ. Việc Green Lantern Corps giải cứu vũ trụ không có gì mới, nhưng năm qua xuất hiện nhiều tình tiết đặc biệt. Sau khi John Stewart hi sinh để thắp sáng 7 cục pin Lantern trung tâm, quân đoàn Lantern đã tìm ra cách ngăn chặn nhóm Starbreaker. Dù quá trình đầy khó khăn, chiến thắng chung cuộc của quân đoàn Green Lantern đã giữ lại những cung bậc cảm xúc cho thế giới. Ảnh: Comicbook.
|
5. X-Men với các thành viên Rogue, Gambit, Wolverine, Jubilee, Nightcrawler, the Outliers, Cyclops, Magik, Juggernaut, Magneto, Kitty Pryde, Emma, Frost…. Biệt đội này đã làm được hai điều tưởng chừng như không thể. Đầu tiên, họ ngăn chặn một đội quân đã chết quay trở lại vùng đất của người sống và điều thứ hai, có lẽ ấn tượng hơn, họ đã thay đổi cách mọi người nhìn về người đột biến. Ở cả New Orleans và Brazil, mọi người đều coi họ là những anh hùng tuyệt vời. Ảnh: Cosmic Book News.
|
4. Ultimate Universe: The Maker’s Council với các thành viên như Captain Britain, Black King, Hulk, Khonshu, Ra, Piotr Rasputin, Illyana Rasputin, Silver Samurai, Sun Emperor và Viper. Tại vũ trụ Ultimate, những người hùng lần này vào vai kẻ xấu. Trong hơn một năm, các siêu nhân lãnh đạo vũ trụ Ultimate vẫn duy trì được sự thống trị độc ác của họ dù người cai trị Maker đã ra đi. Dù thành công của họ là đáng ghi nhận, họ không được xếp hạng cao vì họ vẫn chịu một số thất bại và lý do là vì họ quá kiêu ngạo. Ảnh: Marvel.
|
3. Ultimates với các thành viên Iron Lad, America Chavez, Captain America (Steve Rogers), Hank Pym, Hawkeye (Charli Ramsey), Janet Van Dyne, Luke Cage, Lejori Joena Zakaria và những người cùng chống trả cái ác. Đây là đội siêu anh hùng làm được nhiều nhất với nguồn lực ít nhất. Họ truyền cảm hứng đến mức đã động viên được toàn thế giới. Và thông điệp của nhà sáng tạo Deniz Camp mạnh mẽ đến mức những người ngoài đời thực cũng đang truyền bá thông điệp thay đổi thế giới. Ảnh: Comicbook.
|
2. Omega Legion với nhiều phiên bản liên minh anh hùng đã bị tha hóa. Vào vai phản diện, biệt đội ác nhân này đã du hành đa vũ trụ và giết chết các phiên bản của chính họ ở những thế giới khác. Ngay cả sức mạnh tổng hợp của Superman và Superboy-Prime cũng không thể đánh bại họ. Và điều đáng sợ hơn là họ thực sự tin tưởng vào chúa tể bóng tối Darkseid. Ảnh: Screen Rant.
|
1. Absolute Justice League với các thành viên Elenore Thawne, Hector Hammond, Ra's al Ghul, Veronica Cale và Joker. Đây là nhóm thống trị bảng xếp hạng và không có gì tranh cãi. Lực lượng ác nhân với quyền năng vô hạn này đang thao túng thế giới từ sau bức màn. Dù quyền lực của họ có thể không duy trì mãi mãi, thế lực bao trùm của họ ở hiện tại, cùng sự giàu có, quyền lực và tầm ảnh hưởng là không ai có thể đánh bại được. Ảnh: Comic Book Club.
