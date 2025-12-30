Những biệt đội 'bất bại' trong thế giới siêu anh hùng 2025

8. Autobot với các thành viên Optimus Prime, Wheeljack, Beachcomber và những robot khác. Trong khi Decepticons đã đánh bại Autobot và con người, nhưng các anh hùng không bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn trung thành với niềm tin của mình, chấp nhận nỗi đau và tổn hại đồng thời luôn nỗ lực để hướng đến chiến thắng. Thêm vào đó, họ còn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của một số người trong quân đội Mỹ. Nỗ lực và tâm huyết của họ làm nên bản sắc của các Autobot. Ảnh: Screen Rant.