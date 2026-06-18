Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao.

Theo thông báo từ Ban Nội chính Trung ương, ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 30 Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04 và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đồng thời, tổng rà soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Quán triệt yêu cầu tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí, Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

"Tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác", thông báo nêu rõ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo nêu rõ đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu.

Trọng tâm là, tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sớm hoàn thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng và phục vụ kiểm soát, giám sát trên dữ liệu.

Cũng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí.