Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ sân bay Long Thành

  • Chủ nhật, 29/3/2026 22:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tham gia đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thu tuong anh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần thứ 10 kiểm tra tiến độ và thăm các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cùng các Sở, ngành đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu thi công xây dựng công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc Dự án Thành phần 3 và trung tâm kiểm soát không lưu thuộc Dự án Thành phần 2.

Thu tuong anh 2

Thủ tướng Chính phủ trao đổi công việc với tỉnh Đồng Nai và Chủ đầu tư, các nhà thầu tại công trường. Ảnh: Công Nghĩa

Trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu. Theo Thủ tướng, thời gian qua, các đơn vị đã hoàn thành tốt các công việc thì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành tốt công việc hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình. “Không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng công trình” - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Thu tuong anh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà động viên đến cán bộ, người lao động tại công trường. Ảnh: Công Nghĩa.

Tại công trường Thủ tướng Chính phủ đã trao những phần quà động viên các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án sân bay Long Thành.

Văn Quân/Tiền Phong

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

Chay tru dien gio cao diem, giao thong un u o TP.HCM hinh anh

Cháy trụ điện giờ cao điểm, giao thông ùn ứ ở TP.HCM

Tối 29/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3, khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

