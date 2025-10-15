Tập trung chống rửa tiền trên sàn bất động sản, tiền ảo

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Sáng nay (15/10), Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Phó thủ tướng nêu rõ cuộc họp nhằm rà soát lại kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian qua.

Từ đó, Ban chỉ đạo sẽ đánh giá những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, đồng thời xác định các nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo đúng các khuyến cáo của quốc tế, cũng như tạo nền tảng để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết việc thực hiện của Việt Nam đang theo chiều hướng tích cực, được Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) ghi nhận.

Nhằm hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường), báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đã phân tích cụ thể một số nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới các tồn tại, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện cách thức và kết quả trong thời gian tới.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp khắc phục về bổ sung nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ; về cách thức triển khai kế hoạch hành động; về thu thập, cung cấp số liệu…

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh để tăng cường hiệu quả thực hiện trong bối cảnh nguồn lực có hạn, cần lộ trình có tính chiến lược, trong đó ưu tiên nguồn lực triển khai 3 nhóm hành động: Nhóm các hành động liên quan đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; nhóm các hành động có khả năng đạt đánh giá tích cực nếu tập trung xử lý dứt điểm; nhóm các hành động đòi hỏi kết quả có thể lượng hóa.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Bộ Nội vụ) bày tỏ thống nhất rất cao với nội dung báo cáo trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Phó thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện báo cáo (làm nổi bật những kết quả đã đạt được, có số liệu minh chứng cụ thể, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc, tiến độ thực hiện…) gửi thành viên Ban chỉ đạo và báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước; tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…