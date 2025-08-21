Tập đoàn Thái Lan khởi động lại tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD ở TP.HCM

Gần một năm sau khi ngừng vận hành, LSP vừa tái khởi động tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỷ USD, kỳ vọng tận dụng lợi thế chi phí khi giá dầu thô hạ nhiệt.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đặt tại xã Long Sơn, TP.HCM. Ảnh: LSP.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) vừa cho biết đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp, sau khi biên lợi nhuận được cải thiện nhờ giá dầu thô giảm trong thời gian gần đây.

Doanh nghiệp nhận định đây là động thái nhằm chủ động nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, đồng thời LSP vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Song song đó, công ty đang triển khai dự án cải tạo (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD , dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dự án này nhằm tích hợp khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu vốn dựa trên naphtha và propane, với mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, cắt giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng cạnh tranh dài hạn.

Các hạng mục chính của LSPE bao gồm nhập khẩu 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ; sử dụng 5 tàu chở ethane rất lớn (VLEC) có sức chứa 50.000 tấn mỗi tàu; xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh với dung tích 55.000 tấn/bể; nâng cấp cơ sở sản xuất để có thể sử dụng đến 70% nguyên liệu ethane, đồng thời vẫn linh hoạt với naphtha và propane.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đánh giá thị trường hóa dầu trong nửa cuối năm nay vẫn còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện phần nào biên lợi nhuận, tạo cơ sở để công ty tái khởi động tổ hợp. Quyết định này theo ông không chỉ duy trì năng lực vận hành mà còn giúp giữ liên kết với khách hàng và chuỗi cung ứng.

"Việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu với khí ethane là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh dài hạn của LSP. Dự án LSPE dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế tại xã Long Sơn", ông nói thêm.

Ngoài ra, đại diện LSP nhấn mạnh hợp đồng cung cấp ethane dài hạn cũng sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, TP.HCM được xem là một trong những dự án tiêu biểu của SCG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD .

Dự án đã hoàn tất xây dựng, đi vào vận hành vào cuối tháng 9 năm ngoái và đạt sản lượng 74.000 tấn hạt nhựa trong giai đoạn thử nghiệm. Đây cũng là một trong những dự án FDI lớn nhất tại địa phương và nằm trong nhóm lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, trước tình hình ngành hóa dầu suy giảm do cung vượt cầu, SCG đã quyết định tạm dừng hoạt động thương mại chỉ sau hơn một tháng vận hành. Khi đó, tập đoàn nói quyết định này có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính ngắn hạn, nhưng là cần thiết để ổn định dòng tiền và hạn chế rủi ro.