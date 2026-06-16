Tập đoàn Sơn Hải rầm rộ tuyển quân cho loạt dự án hạ tầng lớn

Tập đoàn Sơn Hải vừa thông báo tuyển dụng hơn 140 nhân sự ở nhiều vị trí, từ kỹ sư, kế toán đến lái xe, công nhân kỹ thuật để phục vụ các dự án đang triển khai trên toàn quốc.

Tập đoàn Sơn Hải là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam. Ảnh: SH.

Tập đoàn Sơn Hải vừa phát thông báo tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí kỹ thuật, vận hành và văn phòng nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án xây dựng trên phạm vi cả nước.

Theo thông báo, doanh nghiệp cần tuyển tổng cộng hơn 140 lao động thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc về nhóm lái xe, lái máy với 60 chỉ tiêu, bao gồm lái xe ben, máy đào, máy ủi, máy san gạt, máy khoan, cẩu, máy lu và máy rải bê tông nhựa.

Bên cạnh đó, Sơn Hải tuyển 30 công nhân kỹ thuật, thợ hàn; 20 kỹ sư giao thông; 10 trưởng phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên; 5 nhân viên thủ kho, thống kê công trình; 5 chỉ huy nổ mìn, công nhân mìn; 3 kỹ sư khai thác mỏ và 3 kế toán văn phòng.

Đối với vị trí kỹ sư giao thông, ứng viên phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng công trình giao thông, ưu tiên người có thành tích học tập tốt và kinh nghiệm thi công các dự án cao tốc.

Ở nhóm kỹ sư khai thác mỏ, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan và có kinh nghiệm làm việc tại các mỏ lộ thiên 3-5 năm tùy vị trí.

Các vị trí công nhân kỹ thuật, thợ hàn, lái xe, lái máy và công nhân mìn yêu cầu nam giới 18-45 tuổi, có sức khỏe tốt. Doanh nghiệp ưu tiên những ứng viên từng tham gia thi công các dự án xây dựng đường bộ.

Mức lương cho các vị trí được thỏa thuận trực tiếp khi tuyển dụng. Địa điểm làm việc là các dự án do Tập đoàn Sơn Hải thi công trên toàn quốc.

Thành lập năm 1998 tại Quảng Bình, Tập đoàn Sơn Hải là một trong những nhà thầu giao thông lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, Sơn Hải tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, đồng thời là nhà đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, Sơn Hải tiếp tục mở rộng tham vọng đầu tư khi đề xuất thực hiện cao tốc Nha Trang - Đà Lạt với tổng vốn hơn 25.000 tỷ đồng , đồng thời kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh 263 km cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Nha Trang.