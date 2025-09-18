Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tập đoàn hàng đầu của Nhật rót vốn vào chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam

  • Thứ năm, 18/9/2025 23:55 (GMT+7)
Tập đoàn Kawanishi Warehouse và MOL Logistics đã trở thành cổ đông chiến lược tại CTCP Kho vận Toàn Phát (TPL), bên cạnh cổ đông sáng lập Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát (TPI).

Các chuyên gia Nhật Bản tham quan kho lạnh của TPL. Ảnh: TPL.

Việc hợp tác góp phần tạo nên trung tâm logistics tại cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Logistics Hub), đồng thời hình thành hệ sinh thái logistics lạnh khép kín và tích hợp toàn diện tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết ngày 18/9, ông Osamu Sakurada, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MOL Logistics, cho biết công ty đánh giá cao năng lực vận hành kho lạnh hiệu quả của TPL. Đây là yếu tố then chốt đối với xuất khẩu nông sản và thủy sản - những ngành đòi hỏi quản lý nhiệt độ nghiêm ngặt và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Cùng với hệ thống chiếu xạ liền kề của TPI, một đơn vị có giấy phép chiếu xạ trái cây, doanh nghiệp tạo nên mô hình tích hợp "chiếu xạ - kho lạnh lưu trữ", cung cấp dịch vụ trọn gói tại một địa điểm duy nhất.

"Chúng tôi sẽ kết nối hệ thống kho lạnh của TPL với mạng lưới vận tải nội địa của MOL Logistics Vietnam, đồng thời kết hợp cùng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng lạnh đáng tin cậy", ông Osamu Sakurada nói thêm.

Trong tương lai, Mekong Logistics Hub hướng đến cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trong chuỗi cung ứng từ chiếu xạ, lưu trữ lạnh, vận chuyển nội địa, đến kết nối tới các cảng biển, giúp doanh nghiệp nông - thủy sản rút ngắn quãng đường xuất khẩu, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.

Liên minh Nhật - Việt đồng thời kỳ vọng có thể đưa Mekong Logistics Hub trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lạnh quan trọng của khu vực ASEAN.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, Đồng bằng sông Cửu Long hiện sở hữu khoảng 30% kho lạnh của khu vực phía Nam, chiếm khoảng 50% tổng năng lực kho lạnh tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ).

Đây cũng là một trong những khu vực có số lượng khu công nghiệp lớn nhất cả nước, không chỉ là "vùng đệm" của TP.HCM mà còn là trung tâm sản xuất - logistics hàng đầu cả nước, có tiềm năng rất lớn để phát triển công nghiệp và logistics.

Trong khi đó, các chuyên gia từ Đại học Cần Thơ nhận định phát triển logistics lạnh không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật, mà còn là yếu tố chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng vai trò kết nối giữa sản xuất với thị trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trên thực tế, nhu cầu sử dụng chuỗi cung ứng lạnh phục vụ sản xuất, xuất khẩu ngày càng tăng, song mạng lưới phân phối chưa phát triển đầy đủ để cung cấp dịch vụ an toàn, hiệu quả. Việc này dẫn đến khoảng trống thiếu hụt, làm tăng chi phí giá thành logistics cho các doanh nghiệp và giảm sức cạnh tranh trong xuất khẩu hàng hóa.

Anh Nguyễn

chuỗi cung ứng lạnh Tp. Hồ Chí Minh Đồng bằng sông Cửu Long Toàn Phát Nhật Bản kho lạnh chiếu xạ

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

