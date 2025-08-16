Thị trường Halal tỷ USD hút doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực tìm cách duy trì đơn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Halal.

CPV Food hiện là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam đạt chứng nhận Halal. Ảnh: CPV Food.

Thị trường Halal dành cho cộng đồng Hồi giáo đang mở ra một cánh cửa lớn với nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, nhưng cũng là thị trường đòi hỏi những tiêu chuẩn rất khắt khe, từ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đến kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tiềm năng lớn từ thị trường Halal

Năm 2018, C.P. Việt Nam thành lập CPV Food - vận hành chuỗi cung ứng thực phẩm theo mô hình khép kín. Ngay từ khi đầu tư xây dựng mảng kinh doanh này, tập đoàn đã hướng tới các thị trường tiềm năng về xuất khẩu thịt gà, trong đó có Halal với hơn 2 tỷ tín đồ Hồi giáo, lớn thứ hai thế giới, tương đương 15% dân số toàn cầu.

Cuối năm 2022, CPV Food nhận được Chứng nhận Halal từ JAKIM, một trong ba chứng nhận Halal chính, được áp dụng ở nhiều quốc gia. Hiện, đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam đạt chứng nhận Halal.

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách Ngành Thực phẩm và Phát triển Kinh doanh mới của C.P. Việt Nam cho biết CPV Food đã được chứng nhận Halal từ JAKIM trong các hạng mục thịt tươi cho thị trường nội địa và hệ thống chuỗi thức ăn nhanh phục vụ người Hồi giáo.

Tại một hội thảo khoa học quốc tế vào tháng 4 tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Ali Akbar Nazari chỉ rõ ngành thực phẩm là phân khúc quan trọng nhất của nền kinh tế Halal, chiếm khoảng 65% tổng thương mại Halal.

Thực phẩm Halal được kỳ vọng sẽ chiếm 20% tổng thương mại thực phẩm toàn cầu trong tương lai gần. Quy mô thị trường Halal hiện đạt 8.000 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 12.000 tỷ USD trong 5 năm tới, mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia tham gia chuỗi cung ứng này.

Mặt khác, theo bà Nguyễn Kim Hậu, Tổng giám đốc CTCP Thủy đặc sản Seaspimex Việt Nam, tiêu chuẩn Halal không chỉ cần thiết để sản phẩm được chấp nhận vào thị trường các nước Hồi giáo, mà còn là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Việc đạt chứng nhận Halal cho quy trình sản xuất trong nhà máy đã giúp Seaspimex thuận lợi hơn trong chào hàng và mở rộng thị trường. Hiện, doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng đóng hộp như cá ngừ, cá nục, thịt càng ghẹ... xuất khẩu đi các thị trường cao cấp.

Nhân viên đóng hộp thịt càng ghẹ tại nhà máy đạt chuẩn Halal của Seaspimex ở TP.HCM. Ảnh: Seaspimex.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, trong bối cảnh thị trường ngày càng khó tính, các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm phải tìm nhiều cánh cửa mới, đa dạng thị trường, cũng như đi vào những thị trường ngách nhưng tiềm năng.

"Doanh nghiệp chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó đặc biệt là đạt chứng nhận Halal để chứng minh cho quy trình sản xuất minh bạch, an toàn. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng chào hàng vào những thị trường uy tín, mở những cánh cửa mới, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa", bà Chi chia sẻ.

Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt tại thị trường tỷ USD

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm Halal ngày một gia tăng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào thị trường này.

Đáng lưu ý là so với các thị trường xuất khẩu khác như Mỹ hay châu Âu, chi phí logistics vào thị trường Hồi giáo (Malaysia, Indonesia, Trung Đông, Bắc Phi...) thường thấp hơn nhiều, vì thế cũng góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản phẩm khi vào thị trường này cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Luật Halal, bao gồm việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, cho đến khâu bảo quản và vận chuyển.

Đây cũng là cam kết rõ ràng về chất lượng, có thể góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Logistics Hub tại TOANPHAT Group sử dụng trang thiết bị theo tiêu chuẩn Halal. Ảnh: TOANPHAT Group.

Như vậy, doanh nghiệp vừa phải đạt chứng nhận Halal cho sản phẩm, vừa phải đảm bảo chuỗi logistics, từ nguyên liệu đến sản xuất, vận chuyển, kiểm soát vi sinh, dịch hại và lưu trữ lạnh tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Halal. Để đáp ứng các tiêu chuẩn, nhiều doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị hậu cần có hệ sinh thái chuyên biệt, được công nhận bởi các tổ chức Halal quốc tế.

Với xu hướng này, một số đơn vị hậu cần cũng chủ động xây dựng hệ thống hạ tầng và quy trình vận hành đáp ứng tiêu chuẩn Halal từ vận chuyển, kiểm soát vi sinh, dịch hại đến lưu trữ lạnh. Như TOANPHAT Group xây dựng Trung tâm Logistics trên 2 trụ cột là Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát và CTCP Kho vận Toàn Phát, với toàn bộ quy trình đã được Halal Quốc gia Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn MS 1500:2019 do JAKIM công nhận.

Tại dự thảo Nghị định quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal, bao gồm việc chủ động đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế để tạo thuận lợi thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia và quốc tế; hỗ trợ về nguồn lực...