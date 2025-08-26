Tập đoàn Alphanam muốn đầu tư 5 dự án lớn ở Cần Thơ

Tập đoàn Alphanam vừa đề xuất đầu tư 5 dự án với quy mô hơn 1.000 ha gồm khu đô thị, nhà ở xã hội, khách sạn và chung cư tại TP Cần Thơ.

Trong buổi làm việc về xúc tiến đầu tư với UBND TP Cần Thơ mới đây, Tập đoàn Alphanam đã bay tỏ mong muốn nghiên cứu, triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trước khi sáp nhập tỉnh Hậu Giang vào TP Cần Thơ, tập đoàn này đã đề xuất đầu tư 2 dự án tại xã Châu Thành gồm: Khu đô thị mới sông Mái Dầm (140 ha) và Khu đô thị 927C (657 ha).

Hiện, 2 dự án này đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và được đưa vào Chương trình phát triển nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, Alphanam cũng đang quan tâm, đề xuất đầu tư 3 dự án mới là khu chung cư, khách sạn tại đường Lê Lợi, phường Cái Khế (6,2 ha); Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 1), phường Long Tuyền (270 ha); nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường An Bình - Hợp phần 2 (1,5 ha).

Theo UBND TP Cần Thơ, các dự án này đã nằm trong danh mục mời gọi đầu tư hoặc quy hoạch sử dụng đất của địa phương, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục về quy hoạch chi tiết, phê duyệt chủ trương đầu tư và danh mục đấu thầu để triển khai theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu các sở ngành cùng UBND phường, xã tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cung cấp thông tin để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo đúng trọng tâm và sát thực tế.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Cần Thơ.

Song song, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị Tập đoàn Alphanam sớm bố trí đầu mối làm việc tại địa phương để phối hợp triển khai, phấn đấu đưa các dự án sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới.

Sau khi Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang, Sóc Trăng đã hình thành một “tam giác phát triển” với trung tâm hành chính, giáo dục, thương mại là Cần Thơ; trung tâm công nghiệp - chế biến là Hậu Giang và trung tâm cảng biển - xuất khẩu là Sóc Trăng.

Tam giác này nếu được đầu tư đồng bộ sẽ trở thành “vùng động lực tăng trưởng mới” của miền Tây, tương tự như vùng Đông Nam Bộ với TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Sở hữu cảng biển Trần Đề, sân bay quốc tế Cần Thơ cùng hệ thống cao tốc kết nối toàn vùng, địa phương được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Chính những tiềm năng này đã thu hút nhiều tập đoàn lớn như Alphanam, Novaland, Hưng Thịnh, T&T, Vingroup… "rót vốn" đầu tư các khu đô thị, nghỉ dưỡng, khách sạn, nhằm đón đầu làn sóng đô thị hóa và sự gia tăng dân số sau sáp nhập.

Tập đoàn Alphanam do đại gia Nguyễn Tuấn Hải thành lập năm 1995, hoạt động đa lĩnh vực từ bất động sản, sản xuất đến dịch vụ, quản lý khách sạn và du lịch. Doanh nghiệp này đang phát triển nhiều dự án đô thị, nghỉ dưỡng, căn hộ tại các tỉnh, thành Việt Nam.

Từ năm 2018, Alphanam đầu tư một loạt dự án đáng chú ý như Khu đô thị Mường Hoa (Sa Pa), Altara Residences (Quy Nhơn), khách sạn 4 sao tại Lai Châu hay dự án nhà ở xã hội Golden Square (Lào Cai) vừa khởi công cuối năm 2024, với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng .