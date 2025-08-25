Lý do tính dư hơn 3.000 tỷ đồng một dự án ở Cần Thơ

Liên quan dự án nâng cấp 7 km Quốc lộ 91 tính dư hơn 3.000 tỷ đồng, Sở Xây dựng Cần Thơ vừa làm rõ một phần nguyên nhân dẫn tới việc tính toán sai này, dù có nội dung vẫn chưa rõ.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2023, tới tháng 7/2024 được phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư gần 7.238 tỷ đồng .

Dự án mở rộng 7 km đầu tuyến QL91 qua Cần Thơ đình trệ nhiều năm. Ảnh: CK.

Sau khi rà soát lại, dự án dư hơn 3.000 tỷ đồng , do tính sai chi phí giải phóng mặt bằng.

Lý giải chi phí dư trên, Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết ngay giai đoạn lập dự án đã từng một lần điều chỉnh giảm chi phí giải phóng mặt bằng, từ 5.775 tỷ đồng (bước đề xuất dự án) giảm còn 5.556 tỷ đồng (bước lập dự án), tức giảm 219 tỷ đồng .

“Ở hai bước này, việc lập chi phí giải phóng mặt bằng mới khái toán, phù hợp với giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo pháp luật xây dựng. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư cũ - PV) đã lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư theo quy định, trong đó có lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị liên quan”, Sở Xây dựng Cần Thơ nhận định.

Liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng dôi dư hơn 3.000 tỷ đồng , tại báo cáo tháng 7, Ban quản lý dự án (chủ đầu tư mới) thể hiện, tổng chi phí giải phóng mặt bằng của dự án được duyệt hơn 5.556 tỷ đồng , còn tổng chi phí này thực tế theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ còn 2.400 tỷ đồng , dự kiến dư 3.156 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng báo cáo của Ban quản lý dự án không kèm chi tiết dự toán, công tác giải phóng mặt bằng đang thực hiện. Do đó, Sở Xây dựng không có cơ sở cho ý kiến cụ thể về số tiền giải phóng mặt bằng dư hơn 3.000 tỷ đồng trên.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã đối chiếu các số liệu cơ bản của hồ sơ dự án về giải phóng mặt bằng đã được thẩm định, phê duyệt, và báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất không thấy có sự chênh lệch lớn.

Do không có số liệu chi tiết để so sánh từng khoản mục, tuy nhiên, Sở Xây dựng nhận thấy chi phí dự kiến dôi dư 3.156 tỷ đồng như trên chủ yếu từ chênh lệch đơn giá bồi thường thu hồi đất tạm tính ở bước lập dự án và giá bồi thường được địa phương phê duyệt khi thực hiện.

Cụ thể, giá đất (tùy vị trí) theo hồ sơ dự án khi từ 65-80 triệu đồng/m2 đối với đất ở, và từ 26-32 triệu đồng/m2 đối với đất trồng cây lâu năm (bằng 40% đất ở). Còn theo đơn giá đất Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo để thực hiện đền bù, thu hồi đất chỉ từ 14-60 triệu đồng/m2 đối với đất ở, và từ 6-30 triệu đồng/m2 đất cây lâu năm.

Trong một trả lời trước đó, nói về lý do giảm chi phí giải phóng mặt bằng dự án trên, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ cho biết theo dự toán thời điểm lập dự án, giá đất thị trường khoảng 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên khi phê duyệt thì giá đất chỉ còn 60-90 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, diện tích bồi thường khi lập dự án khoảng 7 ha, nhưng khi rà soát pháp lý phần đất phải thu hồi, đa số đất thuộc hành lang lộ giới tuyến đường, thuộc diện chỉ hỗ trợ di dời (không phải đền bù). Ngoài ra, trước đây dự kiến tái định cư phân tán, nay điều chỉnh lại phương án khác nên chi phí giảm.

Cũng liên quan giải ngân vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 91, Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị UBND Thành phố xem xét, trình Bộ Tài chính tổng hợp trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân số vốn giải phóng mặt bằng năm 2025 sang hết năm 2026. Chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí giải phóng mặt bằng, xác định chi phí dôi dư nếu có và báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Trước đó, tại Hội nghị giữa Thủ tướng ngày 13/7, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư được duyệt hơn 7.237 tỷ đồng . Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.302 tỷ đồng , chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.556 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi kiểm đếm, tổng chi phí bồi thường thực tế chỉ có 2.400 tỷ đồng , dự án lúc đầu khái toán chưa chính xác dẫn đến thừa 3.156 tỷ đồng . Do đó, ông Lâu kiến nghị Thủ tướng cho phép thành phố lập dự án mới sử dụng phần vốn này, như các khu tái định cư cho cả những dự án khác, hoặc đầu tư dự án mang tính động lực để phát triển Cần Thơ.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông, TP Cần Thơ. Chiều dài toàn tuyến hơn 7 km. Tốc độ thiết kế 60 km/h. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2027. Kế hoạch vốn năm 2025 đã bố trí cho dự án 3.235 tỷ đồng , tính đến ngày 31/7 đã giải ngân hơn 700 tỷ đồng (đạt gần 22%). Theo Ban Quản lý dự án, qua kiểm đếm có khoảng 1.079 trường hợp phải nhường đất để mở rộng Quốc lộ 91, trong đó có 867 trường hợp bị ảnh hưởng mới, 212 trường hợp trước đây đã có quyết định phê duyệt kinh phí và thu hồi đất (cho dự án mở rộng đường trước đây).