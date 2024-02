Táo Quân 2024 gây tranh cãi, dàn diễn viên áp lực

Diễn viên Tú Oanh trong vai Táo Văn Thể thừa nhận áp lực khi tham gia Táo Quân 2024. Trong khi đó, Bá Anh tâm sự chương trình năm nay khơi dậy được tiềm năng của diễn viên trẻ.

Tối Giao thừa, Gặp nhau cuối năm - Táo Quân lên sóng với sự đổi mới về nội dung và dàn diễn viên. Năm nay phần báo cáo của các Táo không nhiều, thay vào đó, phần lớn thời gian Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh) cùng Nam Tào (Đỗ Duy Nam) xuống hạ giới thị sát tình hình thực tế.

Sau khi lên sóng, chương trình vấp phải tranh luận. Khán giả cho rằng Táo Quân năm nay rời rạc, khó cười. Dàn diễn viên mới cũng chưa thực sự ăn ý để tung hứng với nhau như dàn nghệ sĩ kỳ cựu trước đó.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, các nghệ sĩ Tú Oanh, Bá Anh hay Thanh Hương đều bày tỏ sự áp lực khi tham gia chương trình năm nay.

Tú Oanh: "Tôi áp lực, bâng khuâng mất 3 ngày khi biết đảm nhận vai Táo Quân"

Tú Oanh lần đầu tham gia Táo Quân và đảm nhận vai Táo Văn Thể. Ban đầu, khi nhận lời Tú Oanh tưởng mình sẽ đóng một nhân vật nào đó khá nhỏ. Khi đọc kịch bản và biết bản thân đảm nhận vai Táo Quân, dù thời lượng không nhiều nhưng Tú Oanh thừa nhận cô áp lực.

“Tôi mất đến 3 ngày bâng khuâng không biết nên bắt đầu như thế nào. Chương trình đã ghi dấu ấn rất lớn với khán giả. Hơn nữa, dàn diễn viên trước đó đã làm quá tốt khiến khán giả cứ nhìn thấy các anh chị, đồng nghiệp là sẽ nhớ đến vai diễn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất hào hứng, vui vẻ khi có cơ hội mới. Khoảng thời gian đó, cảm xúc của chúng tôi trộn lẫn sự lo lắng và hồi hộp, phấn khởi”, Tú Oanh chia sẻ.

Diễn viên Tú Oanh lần đầu tham gia Táo Quân. Ảnh: VFC.

“Mọi người nói dàn mới thay thế nghệ sĩ kỳ cựu nhưng tôi nghĩ kế nhiệm thì đúng hơn. Nhiệm vụ của người kế nhiệm vừa khó vừa thuận lợi. Khó vì lớp đàn anh, đàn chị đã làm rất xuất sắc. Thuận lợi vì hình dáng của chương trình đã được gây dựng thành công bởi ê-kíp trước và chúng tôi sẽ nỗ lực để có dáng hình theo cách của mình”, chị nói thêm.

“Tôi biết là sẽ khó khăn và áp lực bởi khán giả luôn đón chờ vào mỗi đêm Giao thừa để xem một chương trình mang đến những câu thoại, tình huống sâu sắc, hài hước và sự duyên dáng của dàn Táo cũ. Bao năm là khán giả, tôi cũng hào hứng như thế. Sự kỳ vọng của khán giả cộng thêm việc thay đổi format càng khiến dàn diễn viên áp lực hơn. Vì thế, không riêng ai mà tất cả diễn viên năm nay đều lo lắng. Chúng tôi làm việc cật lực và nỗ lực tới 200%”, Tú Oanh bày tỏ.

Theo nữ diễn viên, các Táo năm nay chỉ có 4 người nhưng ai cũng chịu khó quan sát để xem cách diễn từng người ra sao và có cách tương tác ăn ý, tốt nhất.

Về sự tranh luận của khán giả, Tú Oanh chia sẻ: “Từ khi khán giả chưa tranh luận, chúng tôi đã lo lắng rồi. Chúng tôi phải chấp nhận thôi khi đã dấn thân vào một công việc hay vai diễn nào đấy. Vai diễn dù xuất hiện 2 phút, 3 phút hay 5 phút, chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Còn sự đón nhận của khán giả là điều chúng tôi không thể lường trước. Mỗi người có sự đón nhận khác nhau. Do đó, việc chúng tôi cần làm là cố gắng nhiều nhất có thể bằng đạo đức làm nghề. Nhưng lần nào cũng thế, không chỉ Táo Quân mà ở các phim, cứ diễn xong phân đoạn nào đấy rồi khi xem lại, tôi đều thấy nuối tiếc. ‘Nếu được làm lại cảnh này, cảnh kia chắc mình sẽ thể hiện tốt hơn’”.

Thanh Hương: “Chúng tôi tập luyện ngày đêm để không ảnh hưởng đến Táo Quân”

Thanh Hương cũng là lần đầu tham gia Táo Quân. Cô vào vai Luyến, một người livestream bất chấp để câu view. Thanh Hương tâm sự cô rất bất ngờ khi nhận được lời mời của ê-kíp sản xuất.

Về sự tranh luận và “thay máu” dàn diễn viên, Thanh Hương cho rằng nhà sản xuất sẽ có câu trả lời phù hợp hơn. Với vai trò của một diễn viên, bổn phận của cô là làm sao để hoàn thành vai diễn cho thật hay và tốt để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu Táo Quân nhiều năm qua. Do đó, Thanh Hương chia sẻ cô luôn chăm chỉ, chịu khó để đảm nhận tốt nhất vai diễn.

“Các năm trước, các anh chị tập ngày tập đêm nên chúng tôi càng phải tập luyện nhiều hơn để làm sao khi đứng cùng sân khấu không bị quá kém cỏi. Dù sao, chúng tôi cũng rất ít kinh nghiệm nên khi đứng cạnh những cây đa, cây đề như anh Quốc Khánh, việc chúng tôi kém hơn là bình thường. Do đó, tôi luôn nghĩ phải cố gắng làm sao để không ảnh hưởng đến các anh chị. Có thể chưa giỏi nhưng chúng tôi phải có sự cố gắng. Năm nay không riêng tôi mà có rất nhiều gương mặt mới. Chúng tôi luôn bảo ban nhau để chăm chỉ tập luyện. Những anh chị lớn, kinh nghiệm đầy mình nhưng không hề có khoảng cách với chúng tôi và luôn chia sẻ, chỉ bảo từng tý. Do đó, việc được tham gia Táo Quân năm nay là một sự may mắn”, Thanh Hương chia sẻ.

Hình ảnh Thanh Hương trong Táo Quân năm nay. Ảnh: VFC.

Về vấn đề diễn xuất của dàn diễn viên trẻ chưa làm hài lòng khán giả, Thanh Hương bày tỏ trong những năm sau nếu tiếp tục có cơ hội tham gia chương trình, cô cùng đồng nghiệp sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để có phần thể hiện mãn nhãn hơn.

Bá Anh: “NSƯT Chí Trung đề xuất tôi với ê-kíp sản xuất”

Bá Anh từng tham gia chương trình, cụ thể vai Táo Giáo dục ở Táo quân năm 2007 và Táo Kinh tế năm 2008. Lần này, trở lại Táo Quân, Bá Anh vào vai Táo Giao thông, vai diễn đã gắn liền với NSƯT Chí Trung. Sự xuất hiện của các Táo năm nay khá mờ nhạt, không ghi được dấu ấn như mọi năm.

Về vấn đề này, Bá Anh nói: “Chắc chắn có lời khen, lời chê hay ý kiến trái chiều. Thế nhưng, cuộc sống không thể ngừng guồng quay của sự vận hành và phát triển. Nếu cứ mãi tập trung vào những cái cũ thì không thể có sự đổi mới được. Chúng tôi chỉ biết làm tốt nhất có thể trong khả năng của bản thân và làm với tinh thần tận hiến cho chương trình”.

Theo Bá Anh, chính NSƯT Chí Trung đã đề xuất anh với trợ lý của đạo diễn Khải Anh để đảm nhận vai Táo Giao thông năm nay. Hai người có nét diễn tương đồng nhau. Bá Anh biết ơn đàn anh và coi đây là động lực để làm tốt nhất có thể.

Diễn viên Bá Anh trong vai Táo Giao thông. Ảnh: FBNV.

“Táo Giao thông được anh Chí Trung thể hiện quá thành công và ê-kíp trước đã làm rất hay. Thế nhưng, cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng. Với vai trò lớp kế cận, tôi phải làm sao kế thừa những cái hay, cái tốt của thế hệ đi trước đồng thời phát triển thêm”, Bá Anh chia sẻ.

Nam diễn viên bày tỏ: “Anh Chí Trung là người anh thân thiết của tôi. Anh đã góp ý rất nhiều cho lớp trẻ trong nhà hát. Lúc mời tôi vào vai Táo Giao thông, ê-kíp có lẽ nhận thấy tôi có lối diễn khá giống anh Chí Trung. Ở nhà hát, tôi và anh Chí Trung thường diễn cùng một vai. Tôi cũng nhận được nhiều huy chương bằng những vai diễn giống anh Trung. Phong thái diễn của tôi khá giống anh ấy. Đó là lý do ê-kíp mời tôi vào vai Táo Giao thông để kế tục anh Chí Trung”.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Bá Anh có lối diễn khá giống Chí Trung nhưng thiếu màu sắc riêng. Về vấn đề này, Bá Anh bày tỏ: “Ngoài tạo màu sắc mới, chúng ta vẫn phải duy trì những cái đã thành công của Táo Giao thông trước. Không thể vì cái mới mà phủ nhận tất cả cái cũ. Bởi những thành công anh Chí Trung tạo nên với vai Táo Giao thông đã gắn liền với suy nghĩ của khán giả rồi. Ta nên trân trọng và chắt chiu”.