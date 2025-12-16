Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tăng cường hơn 150 lượt xe phục vụ cao điểm Tết Dương lịch

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:03 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ngày 16/12, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường phục vụ cao điểm lễ tết năm 2026. Với dịp Tết Dương lịch sắp tới, Công ty bố trí tăng cường 150 xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp cao điểm lễ, Tết, Công ty đã đề nghị các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; không lái xe chạy vòng vo đón khách, không chở khách quá số ghế quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, bảo đảm cho hành khách sử dụng dịch vụ hoàn chỉnh, an toàn trên mỗi chuyến đi…

“Công ty sẵn sàng cùng với quản lý các bến xe từ chối phục vụ, cấp phơi lệnh ra vào bến cho những nhà xe có chất lượng dịch vụ thấp, không đáp ứng tiêu chí phục vụ, vi phạm nhiều quy định Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của bến xe và mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nói chung” – ông Hùng nói.

Tet anh 1

Lãnh đạo Cục Đường bộ, Sở Xây dựng Hà Nội và khách mời dự và cùng triển khai kế hoạch cao điểm phục vụ năm 2026 tại bến xe Giáp Bát sáng 16/12. Ảnh: T.Đảng

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã mở rộng thêm nhiều phòng chờ tiện nghi, khang trang, hiện đại và chú trọng đào tạo thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên các bến xe. Cùng với đó, Công ty đã thiết lập các kênh truyền thông thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động vận tải hành khách trên bến xe.

Trong dịp cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, công ty đã có kế hoạch tăng cường 150 xe khách cho các bến trực thuộc, trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường từ 40 - 60 xe; bến xe Gia Lâm tăng cường từ 20 - 30 xe; bến xe Mỹ Đình tăng cường từ 70 - 90 xe…

Đối với giá cước vận tải trong dịp này, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, đến thời điểm này (15/12) chưa có doanh nghiệp vận tải nào hoạt động tại 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm có văn bản đề nghị tăng giá vé xe khách dịp Tết Dương lịch.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm tàu hỏa

Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh).

06:35 26/9/2025

Miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo chuyên gia, không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán 2026.

06:46 9/12/2025

Xây nhà cho dân vùng lũ trước 31/1/2026, đảm bảo mọi gia đình có Tết

Cùng với việc sửa nhà dân bị hư hỏng do mưa lũ, Thủ tướng đặt mục tiêu xây xong 1.628 nhà bị sập trước 31/1/2026 để mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết.

16:53 6/12/2025

https://tienphong.vn/tang-cuong-hon-150-luot-xe-phuc-vu-cao-diem-tet-duong-lich-post1805165.tpo

Trọng Đảng/Tiền Phong

Tết Hà Nội bến xe Tàu về quê cao điểm

    Đọc tiếp

    Trach nhiem hinh su cua vi hieu truong khi 'quyt tien' A80 hinh anh

    Trách nhiệm hình sự của vị hiệu trưởng khi 'quỵt tiền' A80

    29 phút trước 17:43 16/12/2025

    0

    Từ việc khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng các cán bộ liên quan vụ chi trả tiền hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80, vấn đề trách nhiệm hình sự của người đứng đầu được đặt ra dưới góc độ pháp luật, khi hành vi bị cáo buộc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Nguoi dan giao nop ca the chim Hong Hoang quy hiem hinh anh

    Người dân giao nộp cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm

    42 phút trước 17:30 16/12/2025

    0

    Ngày 16/12, Trại rắn Đồng Tâm (tức Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần - Quân khu 9) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim Hồng Hoàng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý