Tăng cường hơn 150 lượt xe phục vụ cao điểm Tết Dương lịch

Ngày 16/12, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường phục vụ cao điểm lễ tết năm 2026. Với dịp Tết Dương lịch sắp tới, Công ty bố trí tăng cường 150 xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp cao điểm lễ, Tết, Công ty đã đề nghị các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; không lái xe chạy vòng vo đón khách, không chở khách quá số ghế quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, bảo đảm cho hành khách sử dụng dịch vụ hoàn chỉnh, an toàn trên mỗi chuyến đi…

“Công ty sẵn sàng cùng với quản lý các bến xe từ chối phục vụ, cấp phơi lệnh ra vào bến cho những nhà xe có chất lượng dịch vụ thấp, không đáp ứng tiêu chí phục vụ, vi phạm nhiều quy định Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của bến xe và mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nói chung” – ông Hùng nói.

Lãnh đạo Cục Đường bộ, Sở Xây dựng Hà Nội và khách mời dự và cùng triển khai kế hoạch cao điểm phục vụ năm 2026 tại bến xe Giáp Bát sáng 16/12. Ảnh: T.Đảng

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã mở rộng thêm nhiều phòng chờ tiện nghi, khang trang, hiện đại và chú trọng đào tạo thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên các bến xe. Cùng với đó, Công ty đã thiết lập các kênh truyền thông thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động vận tải hành khách trên bến xe.

Trong dịp cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, công ty đã có kế hoạch tăng cường 150 xe khách cho các bến trực thuộc, trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường từ 40 - 60 xe; bến xe Gia Lâm tăng cường từ 20 - 30 xe; bến xe Mỹ Đình tăng cường từ 70 - 90 xe…

Đối với giá cước vận tải trong dịp này, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, đến thời điểm này (15/12) chưa có doanh nghiệp vận tải nào hoạt động tại 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm có văn bản đề nghị tăng giá vé xe khách dịp Tết Dương lịch.