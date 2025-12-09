Theo chuyên gia, không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Đức Cường - Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, trong tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Ông Hoàng Đức Cường - Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn.

"Theo nhận định xa của chúng tôi, rất có thể dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiệt độ sẽ lạnh hơn trung bình nhiều năm", Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Đức Cường, trong tháng 12/2025 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại", ông Hoàng Đức Cường nhận định.

Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với TBNN). Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026.