Tăng cường giám sát rửa tiền từ ngày 1/12

Với đối tượng có mức độ rủi ro rửa tiền cao, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát từ xa thông qua yêu cầu cung cấp, cập nhật dữ liệu, thông tin và báo cáo.

Thông tư 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12. Ảnh: Nam Khánh.

NHNN ban hành Thông tư 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, hiệu lực từ ngày 1/12.

Theo Thông tư, trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền gồm 3 bước: (1) thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu; (2) thực hiện các nội dung giám sát tuân thủ, giám sát trên cơ sở rủi ro; (3) lập báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp áp dụng trong giám sát.

Đối với giám sát tuân thủ, đơn vị thực hiện giám sát tập trung xem xét, theo dõi, đánh giá, phân tích, nhận định về việc tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo; về quy định nội bộ của đối tượng giám sát; giám sát việc tuân thủ các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đối tượng giám sát về phòng, chống rửa tiền (nếu có).

Đối với giám sát trên cơ sở rủi ro, đơn vị thực hiện đánh giá, phân tích, nhận định về mức độ rủi ro của đối tượng giám sát theo nội dung đánh giá rủi ro tiền; định kỳ, đơn vị thực hiện giám sát yêu cầu và hướng dẫn đối tượng giám sát cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu thuộc nội dung đánh giá rủi ro rửa tiền; giám sát theo nội dung đánh giá, phương pháp, công cụ chấm điểm rủi ro do Thống đốc NHNN quyết định đối với các nhóm đối tượng giám sát khác nhau trong từng thời kỳ để đánh giá, phân tích, chấm điểm và xếp loại mức độ rủi ro rửa tiền.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện giám sát báo cáo Thống đốc NHNN kết quả xếp loại đối tượng giám sát theo mức độ rủi ro, xem xét phân bổ nguồn lực giám sát và đề xuất áp dụng các biện pháp giám sát theo quy định.

Đồng thời, đơn vị thực hiện giám sát thực hiện kết hợp các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu sẵn có và các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu khác (nếu có) để xác định đối tượng, tần suất, nội dung, quy mô giám sát, kiểm tra phục vụ việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Thông tư cũng quy định các biện pháp áp dụng trong giám sát. Trong đó, đáng chú ý là biện pháp giám sát tăng cường theo mức độ tuân thủ và rủi ro.

Đối với đối tượng giám sát được xác định có mức độ rủi ro rửa tiền cao, căn cứ kết quả giám sát, Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát yêu cầu đối tượng giám sát thực hiện một hoặc một số biện pháp giám sát tăng cường tại đối tượng giám sát để giảm thiểu rủi ro rửa tiền.

Ngoài thực hiện các biện pháp giám sát tăng cường quy định trên, đơn vị thực hiện giám sát căn cứ vào kết quả giám sát tuân thủ hoạt động phòng, chống rửa tiền và các yếu tố khác có liên quan để xem xét quyết định áp dụng một hoặc một số hoạt động sau.

Theo đó, tăng cường giám sát từ xa thông qua yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp, cập nhật dữ liệu, thông tin và báo cáo đối với những nội dung được xác định có rủi ro cao; khuyến nghị, cảnh báo đối với yếu tố được xác định có rủi ro cao, yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục; tăng tần suất làm việc trực tiếp với người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền của đối tượng giám sát; thực hiện hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra tại chỗ đối với đối tượng giám sát với tần suất cao hơn với mức độ giám sát thường xuyên (nếu cần thiết).

Thông tư cũng nêu rõ đơn vị thực hiện giám sát định kỳ theo dõi, rà soát, cập nhật mức độ rủi ro của đối tượng giám sát áp dụng biện pháp giám sát tăng cường. Trường hợp phát hiện rủi ro giảm và mức độ tuân thủ được cải thiện, đơn vị thực hiện giám sát xem xét, chấm dứt áp dụng biện pháp giám sát tăng cường và điều chỉnh áp dụng biện pháp giám sát tương ứng với mức độ rủi ro theo quy định.

Thông tư cũng quy định nội dung về khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát. Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát ban hành văn bản khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát về các rủi ro, tồn tại, hạn chế được phát hiện.

Khi nhận được các khuyến nghị, cảnh báo, đối tượng giám sát có trách nhiệm kịp thời báo cáo, giải trình theo yêu cầu của đơn vị thực hiện giám sát, bao gồm tối thiểu các nội dung: thực trạng, nguyên nhân và kế hoạch khắc phục.

Trường hợp đối tượng giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các khuyến nghị, cảnh báo rủi ro rửa tiền, đơn vị thực hiện giám sát kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp áp dụng trong giám sát quy định.