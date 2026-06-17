Tận thấy ngai vua dát vàng ở khu di tích nổi tiếng Thanh Hóa

Những vật dụng bên trong chính điện hàng trăm năm vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến tận ngày nay với những hình hoa văn cực kỳ bắt mắt, tinh xảo đến từng chi tiết. Bên trong Chính điện Lam Kinh đâu đâu du khách cũng có thể thấy vàng, với những hoa văn cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết.