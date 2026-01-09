Chiêm ngưỡng Lam Kinh

Lối vào bên trong chính điện Lam Kinh còn đi qua giếng ngọc. Theo các hướng dẫn viên tại đây, nước giếng ngọc trong xanh quanh năm không cạn, bờ Bắc lát bậc đá, xưa kia thả sen để giữ mát vào mùa hè và dùng để cung cấp nước cho điện Lam Kinh. Đây được xem là một trong những giếng cổ lớn nhất Việt Nam hiện nay.