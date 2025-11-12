Tân HLV Thái Lan lên tiếng về việc thay thế ông Ishii

Tân HLV tuyển Thái Lan, Anthony Hudson lần đầu lên tiếng trước những ý kiến trái chiều của người hâm mộ sau khi được bổ nhiệm thay HLV Ishii dẫn dắt “Voi chiến”.

HLV Hudson tôn trọng phản ứng của CĐV khi ông nắm quyền tuyển Thái Lan. Ảnh: FA Thailand.

“Thời gian qua, người hâm mộ có những phản ứng, cảm xúc khác nhau, tôi hiểu và tôn trọng điều đó”, HLV Anthony Hudson nói trong họp báo chiều 12/11.

Chiến lược gia người Anh được LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm thay cho HLV Masatada Ishii hôm 21/10. Tuy nhiên, quyết định của FAT khiến người hâm mộ bóng đá nước này phản ứng dữ dội. Lý do là bởi, ông Ishii đang giúp tuyển Thái Lan có những kết quả khả quan trong thời gian gần đây, nhưng khi đưa ra thông báo FAT cho rằng chiến lược gia người Nhật Bản đang có phương pháp huấn luyện không phù hợp với định hướng của cơ quan này.

Tân HLV của “Voi chiến” tôn trọng những phản ứng của người hâm mộ. Ông hy vọng, dưới sự dẫn dắt của mình, tuyển Thái Lan sẽ có kết quả tốt khi đối đầu với Singapore và Sri Lanka. Theo ông, đó sẽ là câu trả lời dành cho những người vẫn đang hoài nghi.

“Toàn đội chuẩn bị thật tốt, đặt ra mục tiêu rõ ràng để đáp lại niềm tin và khiến người hâm mộ tự hào về những gì chúng tôi thể hiện. Tôi mong các cầu thủ sẽ thi đấu tốt, dành quyền tới VCK Asian Cup 2027. Tôi không yêu cầu sự ủng hộ vô điều kiện, nhưng hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho các cầu thủ, không chỉ ở trận này mà cả những chặng đường sắp tới”, ông nhấn mạnh.

Ngày 13/11, tuyển Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Singapore trước khi bước vào trận đấu chính thức với Sri Lanka ngày 18/11. Thầy trò HLV Hudson chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều này không quan trọng. Ông và các học trò dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ những sẽ quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà.

Tiền vệ Supachok hy vọng người hâm mộ không quay lưng với đội tuyển quốc gia. Ảnh: FA Thailand.

Nói về Thái kiều - Jude Bell, HLV Hudson dành cho cậu học trò những lời khen có cánh: “Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng tích cực. Trong buổi đấu tập nội bộ hôm qua, tôi nhận thấy Jude có nền tảng thể lực tốt, cá tính mạnh mẽ và nhanh chóng hòa nhập với đồng đội. Đây là một tín hiệu đáng mừng”.

Cùng tham dự họp báo, Supachok Sarachat khẳng định: “Trận đấu này là cơ hội để thử nghiệm chiến thuật mới và giúp các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân trước khi chúng tôi đối đầu Sri Lanka. Không khí trong đội rất tích cực. Việc có thêm những gương mặt mới như Jude Bell khiến toàn đội thêm phấn khởi. Ai cũng đang nỗ lực để tạo nên một tập thể gắn kết, cả trong lẫn ngoài sân”.

Tiền vệ 28 tuổi cũng hy vọng người hâm mộ không quay lưng với đội tuyển quốc gia: “Chúng tôi luôn hiểu và tôn trọng mọi ý kiến. Nhưng nếu ra sân mà không có khán giả, cảm giác thật lạ lẫm. Mong rằng các CĐV sẽ đến sân cổ vũ, vì chúng tôi sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất, để không phụ lòng họ”.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 13/11.