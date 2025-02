Tân đội trưởng Mỹ bị thách thức

Sam Wilson sẽ phải giải quyết cái xác khổng lồ của Celestials Tiamut nổi lên ngay giữa đại dương - thứ mà các phần phim trước của MCU đã bỏ qua. Theo nguyên tác truyện tranh hay loạt phim Guardians of the Galaxy, xác của Celestials chứa nguồn tài nguyên, năng lượng và công nghệ vô giá mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn sở hữu. Điều này có thể dẫn đến cuộc chiến quy mô thế giới. Chủng tộc Kree âm thầm xâm lăng Trái đất trong Secret Invasion hay sự biến chất của Sharon Carter trong The Falcon and the Winter Soldier cũng là thứ mà đội trưởng Mỹ mới phải giải quyết.