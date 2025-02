'Đội trưởng Mỹ' gây phấn khích

Christopher Robert "Chris" Evans là một nam diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Johnny Storm/Human Torch trong hai bộ phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Tuy nhiên, tên tuổi anh trở nên thực sự nổi bật từ khi quyết định gắn bó với vai diễn Captain America của MCU.

Sudbury, Massachusetts, Mỹ Phim: Fantastic Four, Sunshine, Puncture, Captain America: The First Avenger, The Avengers,...