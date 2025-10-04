Tân binh Real Madrid tăng giá chóng mặt

Hậu vệ Alvaro Carreras chứng minh bản thân xứng đáng với mức định giá 50 triệu euro tại Real Madrid.

Carreras (phải) tỏa sáng ở Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Khi Real Madrid quyết định chi ra 50 triệu euro để đưa Carreras gia nhập Bernabeu, không ít người hâm mộ bày tỏ sự hoài nghi. Thương vụ này bị xem là một canh bạc rủi ro khi cầu thủ mới 22 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nhưng phải ra đi tìm cơ hội và nay trở lại với mức phí khổng lồ.

Nhưng chỉ sau vài tháng, Carreras nhanh chóng chứng minh rằng khoản đầu tư này là xứng đáng. Theo định giá mới nhất từ Transfermarkt, Carreras hiện có giá trị 50 triệu euro, đúng bằng số tiền Real Madrid bỏ ra để tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, chỉ cách đây 125 ngày – khi còn khoác áo Benfica – giá trị thị trường của anh thấp hơn tới 15 triệu euro.

Carreras hiện là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ tư tại Real Madrid, chỉ xếp sau Thibaut Courtois, Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, anh còn nổi bật ở khả năng hỗ trợ tấn công. Carreras dẫn đầu toàn đội về số pha tạt bóng (5 lần) và cũng là nhân tố quan trọng trong khâu phát triển bóng.

Carreras chứng minh giá trị. Ảnh: Reuters.

Thống kê khác cho thấy Carreras chỉ kém một tân binh khác là Dean Huijsen ở các thông số chuyền bóng: số đường chuyền thực hiện (539 so với 519), chuyền thành công (473 so với 461), chuyền hướng lên phía trước (101 so với 89) và chuyền vào 1/3 cuối sân (116 so với 79).

Ở mặt trận phòng ngự, Carreras dẫn đầu đội bóng cả về số lần cắt bóng lẫn số pha thắng tranh chấp tay đôi (cùng 47 lần). Với màn trình diễn toàn diện và khả năng hòa nhập nhanh chóng, Carreras xóa tan mọi nghi ngờ, trở thành một trong những quân bài chiến lược quan trọng của HLV Xabi Alonso.

Cảnh bạo loạn trước trận đấu của Real Madrid Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.