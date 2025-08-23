Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh Man City bị chế giễu

  • Thứ bảy, 23/8/2025 21:13 (GMT+7)
Sai lầm nghiêm trọng từ thủ môn trẻ James Trafford khiến Manchester City thua 0-2 ngay trên sân nhà Etihad trước Tottenham Hotspur.

Trafford, người trở lại Manchester City từ Burnley, được kỳ vọng sẽ là tương lai của đội bóng.

Tối 23/8, ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, ngay phút 45+1 trước giờ nghỉ giữa hiệp, Trafford mắc lỗi khi cố gắng thực hiện một đường chuyền mạo hiểm trong khu vực cấm địa thay vì phá bóng giải nguy.

Sai lầm này được tiền vệ Joao Palhinha của Tottenham tận dụng, nâng tỷ số lên 0-2. Pha xử lý bất cẩn của Trafford nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều bình luận chỉ trích và chế giễu tân binh Man City, cũng như quyết định dùng người từ Pep Guardiola.

Chuyên gia Jon Champion mô tả trên The Times rằng đây là “một sai lầm khó tin”. Sai lầm này không chỉ khiến Manchester City thua Tottenham Hotspur, nó còn đặt câu hỏi về khả năng của Trafford, người mới chuyển đến từ Burnley đến Etihad hè này.

Sự thất vọng của Pep Guardiola với Trafford được thể hiện rõ qua ánh mắt cúi xuống của HLV này sau pha bóng trên. Bình luận viên Jim Beglin trên NBC Sports nhận định: “Cách Pep cúi đầu sau pha bóng ấy, tôi tự hỏi liệu ông ấy có đang nghĩ rằng nên để Ederson ra sân. Quyết định này rõ ràng đã phản tác dụng”.

Trước Tottenham, Trafford tiếp tục được Pep chọn bắt thay cho Ederson. Dù Ederson đã bình phục sau cơn ốm và ngồi trên băng ghế dự bị, thuyền trưởng Man City vẫn không sử dụng thủ môn người Brazil.

Tân binh mắc sai lầm, Man City thua đau Tottenham

Tối 23/8, Manchester City nhận trận thua bạc nhược 0-2 trước Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.

3 giờ trước

