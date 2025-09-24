Tân binh 145 triệu euro ghi bàn đầu tiên cho Liverpool

Rạng sáng 24/9, Alexander Isak ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Southampton 2-1 ở vòng 1/16 League Cup trên sân nhà Anfield.

Phút 43, Federico Chiesa tận dụng đường chuyền cẩu thả của thủ môn đối thủ, để chuyền ngang cho Isak ghi bàn thắng dễ dàng, mở điểm cho Liverpool.

Tân binh đắt nhất lịch sử Premier League "mở tài khoản" bàn thắng trong màu áo Liverpool sau 3 lần ra sân. Dù chỉ chơi 45 phút, cựu tiền đạo Newcastle vẫn được chấm điểm khá cao (7,8) nhờ 2 cú sút trúng đích, 1 bàn thắng, tỷ lệ qua người thành công 100%, tỷ lệ thắng tranh chấp 67%.

Isak ghi bàn trong lần đá chính thứ 2 kể từ khi gia nhập Liverpool với giá kỷ lục từ Newcastle.

Với đội hình chắp vá, Liverpool thậm chí còn dứt điểm ít hơn Southampton trong hiệp một (4 so với 9). Chỉ có may mắn mới giúp đội bóng vùng Merseyside không phải nhận bàn thua. Ngay trước khi thủng lưới, Southampton đã có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số nhưng Adam Amstrong lại dứt điểm trúng xà.

Đến phút 70, chủ nhà bất ngờ để thủng lưới sau sai sót của Wataru Endo. Shea Charles tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa.

Dù vậy, với bản lĩnh của một CLB lớn, Liverpool vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Chiesa sắm vai người hùng với đường chuyền dọn cỗ tiếp theo để Hugo Ekitike ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 85.