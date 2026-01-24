Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tầm nhìn bao quát không phải để mơ mộng, mà để không lạc đường

  • Thứ bảy, 24/1/2026 20:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở độ tuổi 18-25, nhiều người trẻ sớm quen với câu hỏi tưởng chừng rất "chuẩn chỉnh": "Kế hoạch 5 năm của bạn là gì?" Câu hỏi này nghe có vẻ hợp lý, nhưng trong thực tế, nó thường tạo ra áp lực nhiều hơn là định hướng. Khi trải nghiệm sống còn hạn chế, việc buộc bản thân phải trả lời quá sớm dễ đẩy người trẻ vào 2 thái cực: hoặc mơ mộng viễn vông hoặc hoang mang vì không biết bắt đầu từ đâu.

Trong giai đoạn này, điều người trẻ thực sự cần không phải là một lộ trình chi tiết đến từng cột mốc, mà là tầm nhìn bao quát để không lạc hướng. Tầm nhìn ấy không đòi hỏi bạn phải biết chính xác mình sẽ làm gì trong 5 năm hay 10 năm tới, mà giúp bạn nhận ra mình đang hướng về kiểu cuộc đời nào. Khi chưa hiểu rõ năng lực, giới hạn và cơ hội của bản thân, việc đặt mục tiêu quá cụ thể đôi khi khiến ta bỏ qua những bước nền tảng chỉ vì chúng không "khớp" với kế hoạch đã vẽ ra.

Tầm nhìn bao quát đóng vai trò như la bàn. Nó cho phép bạn đi từng bước chắc chắn, điều chỉnh hướng đi khi cần, mà không xa rời hành trình trưởng thành cốt lõi mà mình đã định ra. Nguy hiểm nằm ở chỗ nhiều người trẻ hoặc cố ép mình phải cụ thể hóa mọi thứ quá sớm, hoặc ngược lại, chấp nhận sự mơ hồ như một trạng thái kéo dài. Cả hai đều khiến hành trình trưởng thành trở nên chông chênh.

Song co ich anh 1

Tầm nhìn bao quát đóng vai trò như la bàn. Ảnh: Pinterest.

Arnold Schwarzenegger gọi cách thoát khỏi trạng thái đó là "đi sâu" - một khái niệm được ông nhấn mạnh trong cuốn Sống có ích. "Đi sâu" không phải là thu hẹp ước mơ hay tự nhốt mình trong một lộ trình cứng nhắc. Đó là quá trình làm cho tầm nhìn ban đầu dần trở nên rõ nét thông qua hành động cụ thể. Khi chưa thể nhìn thấy toàn bộ con đường phía trước, điều cần làm không phải là vẽ thêm những đích đến xa xôi, mà là phóng to đoạn đường mình đang đứng.

Arnold không bắt đầu sự nghiệp với một bản kế hoạch chi tiết cho từng chặng đời. Điều ông có là một tầm nhìn rõ ràng: trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực mình theo đuổi và sống một cuộc đời có giá trị. Từ đó, ông đi sâu bằng những việc rất cụ thể: tập luyện nghiêm túc, kỷ luật với bản thân, lặp lại những điều căn bản cho đến khi làm chúng tốt hơn bất kỳ ai.

Song co ich anh 2

Arnold Schwarzenegger không bắt đầu sự nghiệp với một bản kế hoạch chi tiết cho từng chặng đời. Ảnh: Flickr.

Khi chuyển từ thể hình sang điện ảnh rồi đến chính trị, Arnold không "nhảy cóc". Ông chấp nhận bắt đầu lại, học từ những điều cơ bản nhất trong từng vai trò. Tầm nhìn không đổi, nhưng cách thực hiện liên tục được điều chỉnh theo thực tế và năng lực đang có.

Điều đáng chú ý là Arnold không xem việc chưa tìm được câu trả lời là thất bại. Với ông, giá trị nằm ở việc mỗi ngày đều làm tốt hơn hôm qua, mỗi giai đoạn đều sống có ích theo cách phù hợp với hoàn cảnh của mình. Chính tư duy đó giúp ông không bị choáng ngợp bởi tương lai, cũng không mắc kẹt trong những kế hoạch lý tưởng nhưng thiếu nền tảng.

Song co ich anh 3

Sách Sống có ích của tác giả Arnold Schwarzenegger. Ảnh: H.Quỳnh.

Với người trẻ hôm nay, bài học không nằm ở việc "hãy đặt mục tiêu thật lớn", mà ở sự kiên nhẫn đi sâu vào những gì đang ở trước mắt. Thay vì cố vẽ ra một con đường hoàn hảo, hãy tự hỏi: kỹ năng nào cần được rèn nghiêm túc trong giai đoạn này? Công việc nào giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân? Việc gì, nếu làm đều đặn, sẽ tạo ra giá trị thực?

Sống có định hướng không có nghĩa là kiểm soát được mọi thứ. Đó là không bỏ rơi những bước đi quan trọng chỉ vì chúng chưa mang lại kết quả ngay lập tức. Sống có ích của Arnold Schwarzenegger nhắc chúng ta rằng: một cuộc đời có giá trị không được tạo nên từ những tuyên bố lớn lao, mà từ việc dám hành động, làm đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm trọn vẹn với từng giai đoạn mình đang sống.

Huyền Nguyễn

